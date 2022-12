Scaloni reconoció que si Messi no se lo pide, no lo cambia

"Si Messi no me lo pide yo no lo saco. Eso seguro", explicó Scaloni en la conferencia de prensa posterior al triunfo por 2-0 ante Polonia, que le permitió a la Albiceleste clasificar a octavos de final del Mundial como líder del grupo C, cuando le preguntaron si no pensó en sacar al 10 cuando el partido ya estaba definido, para cuidar su físico.

Por otra parte, el seleccionador se quejó por el poco tiempo de descanso que el equipo tendrá antes de jugar ante Australia este sábado por los octavos de final.

"Me parece una locura jugar dentro de dos días y un poco más cuando somos primeros de grupo. Son la 01.00 de la mañana, ya es jueves... Somos primeros de grupo y podríamos haber tenido más descanso", cuestionó.

Scaloni decidió sustituir a Ángel Di María a los 59 minutos del encuentro, y después se vio al jugador con hielo en sus piernas, ya en el banco de suplentes.

Con respecto a eso, el entrenador argentino llevó tranquilidad: "Se le endureció un poco el cuádriceps y preferimos sacarlo porque ya sabemos lo importante que es para el equipo".

"Además, no vale la pena seguir con un jugador que tiene chance de lastimarse", completó.

"Todos los equipos son difíciles y se ha demostrado. A nosotros nos ganó Arabia y no lo esperábamos. Te puede ganar un europeo, un africano, un sudamericano. Jugando incluso bien te pueden ganar. Y eso ocurrió con Arabia. Todos los partidos son difíciles y el que piense que Australia será sencillo está equivocado", apuntó Scaloni que ensalzó las variantes que tiene el plantel, aunque subrayó la importancia de las ausencias que no han podido acudir al mundial.

"Yo lo quería acá a Lo Celso, a Nico González, a Joaquín Correa, pero no pueden estar y tenemos alternativas para suplir sus ausencias. El triunfo fue mérito nuestro y no demérito de Polonia. Estamos contento, pero no efusivos", señaló.

"Estamos satisfechos con el partido. No era un encuentro fácil porque el contexto no era fácil. Había que jugar y ganar ante un rival al que le valían varios resultados y lo interpretamos de manera correcta. Los jugadores han hecho un partido completo. A veces las cosas no se dan, pero ellos no dejan de intentarlo", apuntó el seleccionador, que reconoció que ante Polonia encontraron soluciones por la banda derecha. /ESPN

Lea también Fútbol Cerrada la 'era Martino', México arranca un largo y tortuoso camino Tras la eliminación en el Mundial Qatar 2022, los mexicanos deben mirar al futuro y pensar en un nuevo entrenar

​