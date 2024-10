Scaloni va definiendo su onceno titular para enfrentar a Bolivia

A Lionel Sacloni, director técnico de la selección argentina de fútbol, solo le resta una tarea: definir el onceno titular que parará ante Bolivia este martes en el estadio Más Monumental de Buenos Aires, en un partido correspondiente a la décima fecha de las Eliminatorias Sudamericanas. El entrenador despejará todas sus dudas el lunes por la tarde, cuando la Albiceleste sostenga su último ente en su predio de Ezeiza.



Las principales novedades en Argentina son la posible reaparición de Alexis Mac Allister, quien se perdió el juego ante Venezuela por una sobrecarga muscular. El jugador del Liverpool ya se entrenó con normalidad y se encuentra en óptimas condiciones físicas para ser parte del 11 inicial.



Otro que tiene su lugar asegurado en el equipo el Cuti Romero, el defensor central que ya cumplió un partido de suspensión. Ahora, Scaloni deberá definir si su pareja en la zaga en Lisandro Martínez o Nicolás Otamendi. Martínez, también no fue parte del encuentro ante la Vinotinto debido a una fatiga muscular.



El que no estará ante Bolivia es el arquero Emiliano ‘Dibu’ Martínez, quien deberá cumplir un partido más de suspensión tras ser sancionado con con dos encuentros por la FIFA, debido a conductas antideportivas. Su lugar será ocupado por Geronimo Rulli.



En caso no hayan variantes de último minuto, Lionel Sacaloni presentará el siguiente equipo ante Bolivia: Rulli; Molina, C. Romero, Lisandro Martínez u Otamendi, Tagliafico; De Paul, Enzo Fernández, Mac Allister o Lo Celso; Messi; Julián Álvarez y Lautaro Martínez.