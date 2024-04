Se define el rival de Bolívar: The Strongest debe vencer a Real Santa Cruz para evitar un clásico en cuartos de final

El partido, que corresponde a la séptima fecha y fue reprogramado, tiene un alto valor para ambos equipos. Por un lado, Real Santa Cruz, que se encuentra en el último lugar del grupo con 4 puntos, ya no tiene posibilidades de clasificar a la siguiente fase. Sin embargo, buscará cerrar su participación en el torneo con una victoria que le permita despedirse con honor.



Por otro lado, The Strongest llega a este encuentro clasificado pero con la necesidad de asegurar el primer lugar en su grupo para evitar enfrentarse a Bolívar en los cuartos de final. Para lograr esto, el equipo dirigido por el DT Pablo Lavallén debe ganar el partido, ya que un empate no le serviría debido a la mejor diferencia de goles que tiene San Antonio, su principal competidor por el primer lugar.



El panorama es claro para el Tigre: ganar significa asegurar el primer puesto y enfrentarse en la siguiente fase a Gualberto Villarroel, segundo del grupo D. Sin embargo, una derrota o empate lo ubicaría como segundo de su grupo y lo enfrentaría a Bolívar, líder del grupo D, en un clásico paceño en los cuartos de final.



Cabe destacar que The Strongest viene de jugar en la Copa Libertadores, donde el martes sufrió una derrota ante Estudiantes de La Plata por 2-1. Esto podría influir en la estrategia del DT Lavallén, quien podría presentar un equipo con cambios para este importante encuentro ante Real Santa Cruz.



Además, el equipo albo ha tenido cambios en su dirección técnica, con la salida de Cristian Farah el martes y la llegada inmediata de Andrés Marinangeli como nuevo entrenador. Esto añade un factor de incertidumbre en cuanto a la estrategia y el rendimiento que mostrará The Strongest en este cierre de la primera fase del torneo Apertura.