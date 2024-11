Se estima que la temporada 2024 de la División Profesional finalice el 22 de diciembre

Luego de que la Dirección de Competiciones de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF) emitiera el lunes el rol de partidos del reinicio del torneo Clausura, una vez concluida la fecha FIFA de noviembre, los clubes de la División Profesional recibieron una notificación en la que se indica que se tiene previsto que la temporada 2024 concluya el 22 de diciembre.



Competiciones, que es la encargada de desarrollar los torneos de la División Profesional y sus otras categorías, informó que no quedará otra opción que ajustar el calendario y que las reprogramaciones se deben “al bien mayor que es la selección nacional”.



“Bolivia tiene posibilidades de clasificarse al Mundial y vemos que hay que hacer esfuerzos. Si se tiene que jugar cada 48 horas, habrá que hacerlo porque se trata de un bien mayor, que es la Selección”, afirmó un miembro de Competiciones a Sports360.



Asimismo, comunicó que hasta la fecha no se ha convocado un Consejo para modificar el reglamento y convocatoria de la presente gestión.



“Aprobamos una final con dos partidos y hasta el momento no ha habido ninguna convocatoria a Consejo para modificar lo firmado; por tanto, se mantiene lo señalado. Además, la intención es acabar el 22 de diciembre”.



Se tiene previsto que el torneo Clausura finalice el 18 de diciembre, pero los días 20 y 22 del mismo mes se programarían las finales para definir al campeón de la temporada 2024. Estos partidos de ida y vuelta los jugarán el campeón del Apertura y el del Clausura.



En esas mismas fechas también se tiene planificado que se disputen los partidos del descenso indirecto entre el penúltimo de la División Profesional y el subcampeón de la Copa Simón Bolívar. En total, faltan por jugarse 83 partidos para cerrar la temporada 2024.