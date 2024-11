Se estima que la Verde esté completa hasta el lunes

Óscar Villegas, director técnico de la selección boliviana, aguarda la llegada de los últimos cinco legionarios para tener el grupo completo de cara a la doble fecha de las Eliminatorias Sudamericanas de noviembre, donde la Verde visitará el jueves 14 a Ecuador y el martes 19 recibirá a Paraguay.



Es un hecho que estos cinco jugadores llegarán de manera directa a La Paz y no a Guayaquil, opción que se había considerado hace algunos días debido a las largas horas de viaje y el poco tiempo de recuperación.



Adalid Terrazas, Boris Céspedes, Lucas Chávez y Gabriel Villamil juegan con sus respectivos equipos el sábado y, ni bien finalicen sus partidos, emprenderán viaje hacia el país. Los primeros tres viajarán desde África, Europa y Asia, por lo que se espera que arriben a la sede de Gobierno el lunes por la noche. Por su parte, Villamil llegará procedente de Ecuador, por lo que se estima que llegue hasta el domingo.



Caso Roberto Carlos Fernández



El quinto legionario en sumarse a la Verde será Roberto Carlos Fernández, quien deberá disputar un partido el domingo con su equipo, el Akron Tolyatti de Rusia, y posteriormente será liberado para viajar a La Paz y unirse a la concentración.



Su llegada al país está prevista para el lunes o, a más tardar, el martes a primera hora. Sin embargo, es un hecho que el lateral izquierdo no será tomado en cuenta para visitar a Ecuador. Esta información fue confirmada a El Deber Sports el miércoles por una fuente cercana a la selección: “Roberto Carlos Fernández no viajará a Guayaquil”, respondió.



El exjugador de Blooming y Bolívar permanecerá en La Paz junto a un grupo de jugadores que tampoco viajarán a Guayaquil por diferentes motivos. Estos son Carmelo Algarañaz, quien está suspendido por acumulación de tarjetas amarillas; Miguel Terceros, por decisión técnica; Robson Matheus y Luis Haquin, por estar en capilla. Es muy probable que a esta lista se sumen otros futbolistas.



El viaje hacia Guayaquil está previsto para el martes al final de la tarde, mientras que el miércoles los dirigidos por Villegas cerrarán prácticas en el estadio Monumental, sede del encuentro, y el jueves disputarán el partido. El retorno al país está programado para inmediatamente después del encuentro.