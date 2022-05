¿Se irá, se quedará? Mbappé deshoja los últimos pétalos sobre su futuro

Escucha esta nota aquí

¿La recepción del Metz el sábado en el epílogo de la temporada de Ligue 1 será el último partido de Kylian Mbappé con la elástica del París SG? El estelar delantero prometió que no tardará en anunciar si se irá o no al Real Madrid.



"Espero que esa noche disfrutemos y que aprovechemos la fiesta para dar las gracias a todos los exjugadores y exentrenadores gracias a los que pudimos inscribir nuestros nombres en este décimo título histórico", declaró Mauricio Pochettino.



El entrenador del PSG imagina un Parque de los Príncipes festivo, con el trofeo de campeón, que será entregado por el Balón de Oro 2004 Andrei Shevchenko, y con un adiós a la altura a los jugadores que en principio se irán al término de la temporada, como Ángel Di María.



Pero en la capital francesa todo gira en torno a Mbappé, que finaliza contrato el 30 de junio, y cuya decisión mantiene en vilo al planeta fútbol.



Mbappé, pretendido por el Real Madrid, aún no ha decidido su futuro.



El domingo pasado, Mbappé declaró que se pronunciará sobre su futuro "antes" del inicio de la próxima concentración de la selección francesa, prevista el sábado 28 de mayo.



A un día del PSG-Metz no se ha filtrado nada. "Yo no conozco su decisión", aseguró Pochettino.



Una fuente próxima del entorno del jugador consideraba el jueves la posibilidad de que Mbappé se pronunciase este fin de semana o a lo largo de la próxima semana, mientras que varios medios, como L'Equipe o RMC, evocaron un posible anuncio este mismo finde semana.



"Todas las negociaciones están terminadas. Tenemos acuerdo con el Madrid y el París. Ahora le toca elegir a Kylian", aseguró la madre del jugador, Fayza Lamari, al medio egipcio Kora Plus.



- Dudas -

Después de haber anunciado con gran pompa el "sí" del jugador al Real Madrid el martes, el periódico deportivo Marca se mostró menos contundente este viernes, afirmando que "el club blanco se inquieta". Y la hipótesis de que Mbappé continúe en el PSG gana peso en algunos medios españoles.



"Creo que estará en el Real Madrid. Un día nos dicen blanco, al día siguiente negro, no hace más que cambiar... pero creo que sí", afirmó este viernes el presidente de LaLiga española, Javier Tebas, durante una charla en Madrid.



La decisión de Mbappé tendrá un enorme impacto en la competitividad del PSG las próximas temporadas, o en los ingresos de un Real Madrid deseoso de inaugurar su remodelado estadio Santiago Bernabéu con un nuevo fichaje "galáctico".



A la espera, el delantero de 23 años está a punto de cerrar un ejercicio histórico para él, en el que está a un paso de convertirse en el primer jugador en terminar al mismo tiempo como máximo goleador (25) y mejor pasador (17) de la Ligue 1 en una misma temporada.



Aficionados, dirigentes, jugadores... todo el planeta fútbol espera el desenlace de este culebrón iniciado en 2017, cuando el Real Madrid había tratado de atraer a Mbappé, finalmente fichado por el PSG por 180 millones de euros (190 millones de dólares).



- Ancelotti tranquilo -

Todo el planeta... menos quizá el técnico merengue Carlo Ancelotti, quien se mostró sereno. "Todo lo que pasa alrededor, de lo que se habla, no nos afecta para nada. Estamos muy contentos y esperamos con calma y tranquilidad que llegue el partido" de la final de la Liga de Campeones ante el Liverpool el 28 de mayo.



Queda por ver qué recibimiento dispensará el sábado el Parque de los Príncipes al Mbappé, silbado a comienzos de temporada por sus ganas de irse, antes de poner a todo el público a su favor con sus rendimientos XXL.



La ovación sin embargo será unánime hacia Di María, el mejor asistente de la historia del PSG (113), que se despedirá luego de siete años en París.



El capitán Marquinhos levantando el trofeo hexagonal deparará otra de las imágenes del día, al igual que Leo Messi con su primer título en Francia.



Lea también Fútbol Mbappé tiene un acuerdo con el PSG y con el Real Madrid, según su madre Fue la respuesta de Fayza Lamari a un medio egipcio cuando se refirió al futuro de la carrera del atacante francés. Mbappé termina contrato con el club parisino el 30 de junio.

​