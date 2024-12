“Se logró el objetivo”, afirmó ‘Copito’ Andrada

Víctor Hugo “Copito” Andrada, director técnico de Guabirá, ofreció una conferencia de prensa tras el empate 0-0 frente a Royal Pari, un resultado que asegura la permanencia del equipo montereño en la primera división del fútbol boliviano. Andrada expresó su satisfacción por el desempeño de su plantel y subrayó que el principal objetivo era salvar la categoría.



“Pare de sufrir. Le dije a los jugadores que no nos pongamos la mochila de presión sobre la espalda. El objetivo nuestro era este: salvar la categoría. Me voy contento con el partido de hoy; merecíamos más, pero erramos muchos goles. También nos defendimos bien. Estoy orgulloso de este plantel”, afirmó Andrada, resaltando la importancia del resultado.



El técnico también reflexionó sobre la tensión que enfrentan los jugadores en situaciones críticas. “No cuidábamos el resultado, pero a veces nadie sabe el peso que tienen los jugadores al estar dentro de la cancha. Hay mucha tensión; capaz con pelotazos nos metieron en nuestra área, pero con contragolpes pudimos liquidar el partido. La tensión no es fácil de manejar a veces, y no es sencillo estar en esta situación”, comentó.



Andrada reconoció que el fútbol puede ser impredecible y que la lucha por la permanencia es un desafío constante. “El fútbol es así, o peleas arriba o abajo; hoy nos tocó en la parte baja. Gracias a Dios, esta aventura se terminó con una sonrisa”, expresó con alivio.



El entrenador también habló sobre su futuro en el club, afirmando que tiene contrato hasta fin de año. “Me sedujo venir por el plantel que había. Lo importante es que se adaptaron rápido a la idea que queríamos y eso facilitó todo”, sentenció Andrade, dejando claro su compromiso con Guabirá.