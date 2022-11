"Se puede ganar a cualquier equipo", según el suizo Elvedi antes del partido contra Brasil

El defensa central suizo Nico Elvedi dijo este sábado que su equipo no iba a mostrarse impresionado por el poder de Brasil, confiando en la calidad de la selección, suficiente para vencer a los favoritos en el duelo del lunes.

"Se puede ganar a cualquier equipo del mundo" , comentó el jugador de 26 años del Borussia Monchengladbach. "Conocemos el desafío, pero no vamos a escondernos. Sabemos nuestra calidad y que somos capaces de mostrar".

"No cambia demasiado para nosotros. Tienen suficientes jugadores 'top' que pueden jugar en esa posición", analizó. "Dormiré exactamente igual que siempre. No voy a dormir mejor porque Neymar no juegue".