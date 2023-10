Se viene la Champions: Bayern y Real Madrid va por el pleno, y Manchester necesita puntuar

. Sin Icardi ni Goreztka

El Bayern visita la cancha del Galatasaray con la baja confirmada de Leon Goreztka, operado el domingo de una fractura de la mano que sufrió el sábado contra el Maguncia, uniéndose en la poblada enfermería bávara a Serge Gnabry (fractura en un brazo), Noussair Mazraoui, Raphael Guerreiro y Dayot Upamecano (problemas musculares).



El equipo turco, por su parte, no podrá contar con su goleador argentino Mauro Icardi. Autor de un doblete en el clásico frente al Besiktas el sábado, el exjugador del Inter sufrió una lesión en los ligamentos del tobillo que le puede dejar KO durante varias semanas. Un duro golpe para el equipo turco, líder del campeonato y segundo en la Champions, a dos puntos del Bayern.



. Hojlund frente a su club formador

En el otro partido de la llave A, el Manchester United no tiene margen de error frente al Copenhague. Sin puntuar en las dos primeras jornadas, el club inglés necesita sumar y se aferra para ello al estado de forma de su joven goleador danés Rasmus Hojlund (20 años), autor de tres goles en Champions, que se enfrentará al club en el que se formó y debutó como profesional.



Curiosamente, Hojlund, por el que el United pagó 75 millones de euros al Atalanta este pasado verano boreal, aún no se ha estrenado en la Premier League.



Los 'Red Devils', en el primer partido en Old Trafford tras la muerte el sábado del legendario Bobby Charlton, tendrán la baja del brasileño Casemiro, expulsado en la segunda jornada.



. Tierra conquistada

El Real Madrid puede dar un paso de gigante hacia los octavos si logra su tercera victoria en la visita al Braga, a priori el rival más débil del grupo.



El Real Madrid no pierde un partido en Portugal desde que cayó 2-1 en Oporto en la fase de grupo de la temporada 1999-2000 y sus últimas tres visitas se saldaron con victoria.



Bellingham y Vinicius deben volver a liderar el ataque del 14 veces campeón de Europa frente a un modesto equipo portugués que en sus dos participaciones anteriores en Champions (2010-2011 y 2012-2013) nunca superó la primera fase.



. Dupla de pistoleros

Lautaro Martínez y Marcus Thuram han formado rápidamente una de las mejores duplas ofensivas del fútbol europeo, con 16 goles entre ambos esta temporada en todas las competiciones.



Thuram ha hecho olvidar rápidamente al belga Romelu Lukaku, quien junto a Lautaro Martínez fue uno de los artífices del subcampeonato continental del Inter la pasada temporada.



El exjugador de Racing de Avellaneda está especialmente inspirado esta temporada, ya que el sábado contra el Torino sumó su 12º gol en 11 partidos oficiales esta temporada, siendo el líder de un Inter que ya lídera la Serie A.



El Inter cuenta con esta pareja para superar al Salzburgo y mantenerse en la punta del grupo D, que comparte con la Real Sociedad, a quien una victoria en casa del Benfica le acercaría un poco más a los octavos.



. Diego Alonso debuta en Champions

El Sevilla, pese a empatar en casa el fin de semana contra el Real Madrid, sigue sin arrancar esta temporada; unos resultados negativos que le costaron el puesto a José Luis Mendilibar, el técnico que llevó al equipo andaluz a conquistar la Europa League la pasada temporada.



Tras debutar en el banquillo hispalense frente al Real Madrid, el entrenador uruguayo Diego Alonso dirigirá el martes su primer partido de Liga de Campeones, con la necesidad además de sumar la primera victoria de los andaluces para no ceder terreno en la pelea por la clasificación, teniendo en cuenta, además, que el sorprendente líder Lens recibirá al colista PSV y puede escaparse en la clasificación.