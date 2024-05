Se viene la Copa Tahuichi, un torneo de gran magnitud lanzada en el día de su aniversario

En la celebración de los 46 años de vida, Roly Aguilera Gasser anunció la fecha de la disputa, además de confirmar que será desde la categoría sub 4 hasta la sub 20 en varones, y desde la sub 11 hasta la sub 20 en damas. Los más chicos juegan en las canchas 'Chiqui Chiqui' que son de pasto sintético, además de tener tribunas que permite que los padres puedan presenciar cada uno de los partidos.