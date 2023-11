Seguimos "consiguiendo cosas históricas", dice Messi tras vencer a Brasil

El capitán de Argentina, el astro Lionel Messi, consideró histórica la victoria 1-0 sobre Brasil este martes en el Maracaná de Rio de Janeiro, que quebró el invicto de siempre como locales de los pentacampeones del mundo en la eliminatoria sudamericana.



"Este grupo sigue consiguiendo cosas históricas. Si bien la de hoy no fue la más importante, es algo muy lindo", dijo el '10' a la transmisión de televisión al término del encuentro, válido por la sexta fecha del premundial sudamericano para el Mundial de 2026.



Los campeones del mundo, líderes con 15 de 18 puntos posibles, además le propinaron la tercera derrota consecutiva a la 'Canarinha', tras las caídas con Uruguay (2-0) y Colombia (2-1).



"Nosotros veníamos de perder (con Uruguay por 2-0), ellos vienen de varios resultados que no son favorables, la gente no estaba satisfecha con lo que viene haciendo su selección", afirmó.



"Sabíamos que iba a ser de esa manera, fue un partido muy parecido a la final de la Copa América (de 2021, en la que también vencieron a Brasil). Ellos presionaban mucho, nos fueron a buscar arriba y nos costó tener posesiones largas. Estos partidos se definen por detalles", agregó.