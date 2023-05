Según fuentes saudíes, Messi ya tiene acuerdo con Al-Hilal de Arabia

La estrella del París Saint-Germain, Lionel Messi, jugará en Arabia Saudita la próxima temporada, afirmó este martes a la AFP una fuente saudita próxima a las negociaciones, calificando el contrato de "enorme".



Sobre la marcha del futbolista argentino al rico reino del Golfo hay "un acuerdo cerrado, jugará en Arabia Saudita", dijo esta fuente amparada en el anonimato.



"El contrato es excepcional. Es enorme", añadió, sin revelar el nombre del club que se haría con los servicios del campeón del mundo argentino.



Preguntado este martes por la AFP, el club parisino se limitó a recordar que Messi tiene contrato en vigor hasta el 30 de junio.



"Si el club hubiera querido renovar su contrato, se hubiese hecho antes", indicó por su parte otra fuente desde el club parisino. Según esta segunda fuente, el argentino cumplirá su contrato como estaba previsto y no se espera que el club se pronuncie al respecto de forma oficial.



Ya con contrato con la oficina saudita de turismo para realizar la promoción en sus redes sociales, Messi podría reencontrarse en el campeonato local con la estrella portuguesa Cristiano Ronaldo, que milita en el Al-Nassr desde el mercato invernal.



Varios medios evocaron estos últimos días una oferta desorbitante del club rival Al-Hilal, valorada en 400 millones de euros (hacia 440 millones de dólares) al año para convencer a Messi y recrear la mítica rivalidad con Cristiano Ronaldo cuando ambos jugadores militaban en la Liga española.



"Las negociaciones no llevaron tanto tiempo que con Ronaldo", afirmó la fuente saudita, añadiendo que como en el caso del portugués, el dinero procede del fondo soberano saudita (PIF).



El contrato en Arabia Saudita del antiguo delantero luso del Real Madrid, estimado en 400 millones de euros hasta junio de 2025, lo convirtió en el deportista mejor pagado del mundo en 2023, según la clasificación anual de Forbes.



- 'Atractivo del reino' -

Messi, que cumplirá 36 años en junio, "es un jugador en el tramo final de su carrera, y no estará ahí sólo por el fútbol. Estará para contribuir al atractivo del reino", declaró la fuente saudita, subrayando la ambición del país por atraer a otros "grandes jugadores" así como a "jóvenes prometedores".



En febrero, un responsable cercano al dosier había afirmado a la AFP que Arabia Saudita buscaba al mismo tiempo establecer colaboraciones con Messi para apoyar su candidatura a la organización de un Mundial. Una candidatura conjunta con Egipto y Grecia para el Mundial 2030 es evocada desde hace meses, aunque no está confirmada de forma oficial.



La rica monarquía petrolera, al igual que otros países del Golfo, apuesta en parte por el deporte para diversificar su economía y cambiar su imagen de reino utraconservador.



Arabia, que alberga la Fórmula 1 y financia el circuito disidente de golf LIV, está acusada por organizaciones de defensa de los derechos humanos de realizar 'sportwashing', un procedimiento que permite a un país mejorar su reputación por medio del deporte.



El país tiene previsto albergar en los próximos años el campeonato asiático de fútbol, los Juegos de Asia e incluso los Juegos de Asia de invierno sobre nieve artificial.