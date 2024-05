Seis árbitros debutaron en la primera fecha del torneo Clausura ¿Cómo les fue?

La primera fecha del torneo Apertura estuvo marcada por el debut de seis árbitros en la máxima categoría del fútbol nacional. Estos jueces recién obtuvieron su licencia PRO en el curso de capacitación que se realizó en el Instituto Nacional de Fútbol Deporte y Actividad Física (INAF) de Chile.



Solamente dos partidos tuvieron la presencia del jueces experimentados: Real Tomayapo 2-0 GV San José fue dirigido por Gildo Quenta, mientras que Javier Javier Revollo estuvo al frente del San Antonio 3-2 Guabirá.



El primer debutante fue Cristian Condorí, quien tuvo una complicada labor en la victoria de Always Ready (1-0) sobre Blooming. El orureño se mostró bastante dubitativo y cobró un penal dudoso para el conjunto alteño, acción que derivó en el único gol del partido.



El segundo fue Héctor Sandoval en la remontada de The Strongest ante Nacional Potosí (2-1). El tarijeño realizó una labor aceptable, demostrando aplomo y personalidad sobre el terreno de juego. Además, no se dejó condicionar por el reclamo de los jugadores.



El tercer árbitro en estrenarse fue Cristian Cruz, lo hizo en la victoria por 1-0 de Bolívar ante Independiente Petrolero, que se disputó el domingo en Chuquisaca. Otro que mostró buenas condiciones y aprobó con buena nota el examen.



En Cochabamba, se produjo el debut del cuarto árbitro. El tarijeño Edson Canedo dirigió en el triunfo de Aurora sobre Oriente Petrolero (3-1), pero no tuvo una buena presentación. Si bien su desempeño no incidió en el resultado, se lo pudo apreciar nervioso y con dudas. Sobre el final del encuentro expulsó a Sebastián Álvarez; discutible y analizable.



Luego, en el Tahuichi llegó el turno de Gabriel Mendoza, que tomó las riendas del Real Santa Cruz 0-2 Wilstermann. El paceño tuvo un desempeño aceptable, sin embargo se demoró bastante cuando le tocó acudir al VAR.



Finalmente, el último debutante se dará este lunes en Cochabamba, cuando Universitario de Vinto reciba a Royal Pari (19:00). El orureño Jonathan Mamani será el juez central y estará acompañado desde las bandas por Edwar Saavedra y Jesús Ramírez.