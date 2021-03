Selección boliviana: los jugadores cruceños mandan en la lista que se filtró

Escucha esta nota aquí

La selección boliviana volverá a los entrenamientos a mediados de este mes para encarar los partidos por la quinta y sexta fecha de las eliminatorias 2022, ante Perú el 25 y Uruguay el 30.

El venezolano César Farías aún no dio a conocer un programa para esos partidos que pueden marcar el futuro del equipo nacional en las clasificatorias.

Sólo se filtró una lista de 39 jugadores que están en la “órbita” de Farías.

Hay mayoría cruceña. De los 39 convocados, 31 nacieron en Santa Cruz, tres en La Paz, uno en Tarija, uno en Yacuiba, uno en Cochabamba, un norteamericano/boliviano y un español/ boliviano.

Pese a que 31 jugadores son cruceños, solo tres militan en equipos de Santa Cruz. Veinte juegan en La Paz, nueve en el exterior, seis en uno de Cochabamba, y uno en Potosí.

Hay 11 de Bolívar, 6 de Wilstermann, 5 de The Strongest, 4 de Always Ready, 1 de Nacional Potosí, 1 de Blooming, 1 de Oriente y 1 de Guabirá.

Arqueros: Carlos Lampe (Always), Javier Rojas (Bolívar), Jimmy Roca (Nacional Potosí), Rubén Cordano (Bolívar), Guillermo Viscarra (The Strongest).

Defensores: Diego Bejarano (Bolívar), Jesús Sagredo (The Strongest), Óscar Ribera (Blooming), Adrián Jusino (Larisa FC), Ronny Montero (Wilstermann), José María Carrasco (Independiente del Valle), Sebastián Reyes (Wilstermann), Gabriel Valverde (The Strongest), Jairo Quinteros (Bolívar), Luis Gutiérrez (Bolívar), Luis Haquin (Melipilla), Carlos Áñez (Wilstermann), José Sagredo (The Strongest), Jorge Flores (Always Ready), Roberto Fernández (Bolívar).

Mediocampistas: Leonel Justiniano (Bolívar), Moisés Villarroel (Wilstermann), Ramiro Vaca (The Strongest), Boris Céspedes (Servette FC), Danny Bejarano (Lamia FC), Juan Carlos Arce (Always Ready), Henry Vaca (Oriente), Kevin Salvatierra (Bolívar), John García (Bolívar), Paúl Arano (Wilstermann), Alejandro Chumacero (Unión Española), Antonio Bustamante (Náuticol).

Delanteros: Bruno Miranda (Bolívar), Willian Álvarez (Guabirá), Rodrigo Ramallo (Always Ready), Leonardo Vaca (Bolívar), Jaume Cuéllar (SPAL), Marcelo Martins (Cruzeiro), Gilbert Álvarez (Wilstermann).

Los datos

Bolivia comparte el último lugar de la tabla con Perú, está a cinco puntos del quinto lugar, que es la zona de repechaje, que en este momento ocupa Uruguay.