Selección boliviana: Rafinha espera su chance y no la piensa desaprovechar

Cuando Antonio Carlos Zago lanzó la nómina de convocados para estos amistosos, Rafinha presentía lo que podía pasar. Y antes de ese inolvidable mediodía, le comunicaron que el DT lo había incluído en la selección.



Tras cumplir con los papeles de rigor (naturalización), el brasileño se unió al plantel en San Pablo y luego de un largo viaje hasta Argelia, este lunes puede tener su chance, esa que ha esperado con ansias.



Juega como enganche, detrás del ‘9’, pero también tiene una pegada que se puede aprovechar al máximo. Entiende que la exigencia con la Verde es mayor, más aún si es naturalizado. Si Zago lo incluye como extremo por derecha, el de Blooming apunta a responder, como ya lo hizo vestido de celeste. Es que tiene un buen pie que lo pueden aprovechar los extremos, o el mismo Algarañaz en ofensiva.



Rafinha, por información que se maneja desde Argelia, está ansioso, esperando el llamado de Zago para entrar a la cancha. No jugó ante Argelia porque el DT entendió que no entraba en la situación del partido, pero sí estará ante Andorra. La duda es si va como extremo por izquierda o lo coloca detrás de Algarañaz. Este lunes se sabrá.



Algarañaz se afianza cada vez más para ser el reemplazante de Marcelo Martins en ofensiva.