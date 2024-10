Selección: ¡Los convocados por Villegas para la doble fecha de noviembre!

Arqueros



Guillermo Viscarra - The Strongest



Alejandro Torres - Oriente Petrolero



Rodrigo Banegas – GV San José



Defensores



Luis Haquin - Ponte Preta



René Barboza - Aurora



Sebastián Álvarez - Oriente Petrolero



Marcelo Suárez - Always Ready



José Sagredo - Bolívar



Efraín Morales - Atlanta United



Diego Medina - Always Ready



Yomar Rocha - Bolívar



Roberto Fernández - Akron Tolyatti



Luis Paz - Bolívar



Mediocampistas



Robson Matheus - Always Ready



Daniel Camacho - FC Universitario



Carlos Chaval Sejas – Aurora



Héctor Cuéllar - Always Ready



Erwin Vaca - Bolívar



Ramiro Vaca - Bolívar



Miguel Terceros - Santos



Gabriel Villamil - Liga de Quito



Adalid Terrazas - USM Alger



Jeyson Chura - The Strongest



Borys Céspedes - Yverdon-Sport FC



Delanteros



Enzo Monteiro - Santos



César Menacho – Blooming



Lucas Chávez - Al Taawon



Carmelo Algarañaz - Kalamata



José Martines - Always Ready