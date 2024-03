Selección: ¿Qué dicen en Andorra sobre el encuentro ante Bolivia?

Este lunes, la selección de Andorra se enfrentará a Bolivia en un partido amistoso que se llevará a cabo a las 17:00 HB. Previo al encuentro, el director técnico Koldo Alvarez de Eulate, así como los jugadores Marc Pujol y Marc Garcia, compartieron sus impresiones y expectativas sobre el próximo desafío futbolístico.



El equipo andorrano viene de un empate 1-1 ante Sudáfrica, resultado que ha dejado buenas sensaciones en el ambiente. El entrenador Koldo Alvarez de Eulate expresó: "Las sensaciones son buenas. Al final, la predisposición de los jugadores es la mejor y esto es uno de los puntos más importantes. Estamos contentos, después de un buen resultado (empate 1-1 ante Sudáfrica) todos trabajan mejor."



Por su parte, el jugador Marc Pujol destacó la ilusión que tienen ante este partido ante un rival de otro continente: "La verdad que esperamos el partido con mucha ilusión, es un rival de otro continente al que no nos hemos enfrentado antes."



Sin embargo, también señaló un posible obstáculo en la preparación del equipo debido a la fatiga entre partidos: "Sí, es verdad que quizás el tema de la fatiga nos perjudica, porque al final son cuatro días entre partido y partido que no nos beneficia, no estamos acostumbrados."



Por otro lado, Marc Garcia resaltó la importancia de esta semana de trabajo y los amistosos como preparación para futuros compromisos, incluyendo el enfrentamiento contra Malta en la Liga de Naciones: "Llevábamos mucho tiempo sin tener una semana de trabajo (con la selección), en un solo sitio y con dos amistosos".