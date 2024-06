Selección: Zago reduce a 26 la nómina de jugadores para la Copa América

En ese universo que se maneja, no entran de momento los lesionados de última hora que se bajaron de la lista que viajó a Chicago para el amistoso del viernes. Con estos 26 se encarará primero los amistosos frente a Ecuador (12/06) y Colombia (15/06) que son los dos últimos antes del debut frente a Estados Unidos (23/06 a las 20:00 hb). Zago ya inscribió ante Conmebol una nómina de más de 50, de la que podrá echar mano si quiere.

Lo que está seguro es que la lista de 26 estará conformada sobre todo por jugadores de Bolívar, Always Ready y The Strongest -en ese orden-. De la academia paceña se destacaron ante México jugadores como Jairo Quinteros, José Sagredo, Lucas Chávez y Carmelo Algarañaz , que se suman a los convocados de siempre como Leonel Justiniano, Ramiro Vaca o Carlos Lampe. Queda ver si entran en la lista Yomar Rocha o Erwin Saavedra, que jugaron.

Del Tigre van seguro Guillermo Viscarra, Adrián Jusino y Rodrigo Ramallo, y son opciones Bruno Miranda, Jeyson Chura y Luciano Ursino que en algún momento ya estuvo entre los convocados. De Always Ready los que están en la órbita son Diego Medina, Adalid Terrazas, Robson Matheus, Héctor Cuéllar, Marcelo Suárez y Pablo Vaca. El plus de los jugadores de Always es que hasta ahora han jugado 10 partidos duros, entre Libertadores y Sudamericana.