Selección: Zago tambalea y hay foco en el regreso de Farías

“Se tomarán decisiones, nadie, ni nada está asegurado en este momento”. La frase es de Gastón Uribe, director de la FBF, y uno de los hombres fuertes dentro del ente federativo. El seleccionador Antonio Carlos Zago, ya no tiene el respaldo pleno del comité ejecutivo y su continuidad en estos momentos, tambalea. La mala campaña de Bolivia en la Copa América -última en su grupo con diez goles en contra y uno a favor-, trastocó la confianza en él.



Por información de fuentes cercanas a la FBF, “se cocina” el retorno de César Farías, el venezolano que dirigió a la Verde en el anterior proceso y que es considerado el técnico para el actual mmento. “Necesitamos un zorro”, dijeron. “Alguien que conozca las eliminatorias, al boliviano y que explote lo mejor de él”. Lo que han destacado de Farías son los pilares con los que trabaja: “cero excusas, rebeldía y legado”.



El entorno de Farías ya fue contactado y la respuesta fue que “existe predisposición”. “Eso sí, el profe no hablará nada porque aún hay técnico”. Mientras tanto Zago sigue al frente, se analiza su continuidad ya que más allá de los resultados, no cayó para nada bien que no hubiera encontrado un equipo estable, ni el convencimiento con el equipo para darle vuelta a la actual situación.



Luego de diez partidos al frente de la Verde, de los cuales cinco fueron oficiales (Perú y Uruguay por eliminatorias y EEUU, Uruguay y Panamá, por Copa América) y cinco amistosos (derrotas ante Argelia, México, Ecuador y Colombia y triunfo ante Andorra), apenas ganó a Perú, en La Paz, y a Andorra, en Argelia. Durante la Copa América reconoció que le costó encontrar una base.



Son días de análisis dentro del ejecutivo ya que se está revisando el contrato con el brasileño que lo liga hasta el final de las eliminatorias. Una de las ideas que se baraja, es que, si viene Farías, debe asumir de manera inmediata, es decir, para las eliminatorias que se reactivan en septiembre. En ese mes, Bolivia recibirá a Venezuela (5/09) y luego visitará a Chile (10/10). Luego hay cuatro fechas más hasta diciembre, que incluyen partidos frente a Colombia (L), Argentina (V), Ecuador (V) y Paraguay (L).



Si no se asegura a Farías hasta antes de los partidos en septiembre, el panorama se puede complicar “porque las chances disminuirán”. De momento, no hubo ningún contacto con el presidente de la FBF, Fernando Costa, porque aún hay técnico. Lo que sí es seguro es que el entorno del venezolano fue contactado. Son horas de análisis y lo concreto es que Zago, tambalea.