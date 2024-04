Semifinalista, uno de los que más anota y de los que menos recibe goles: San Antonio y su magnífica campaña en el Torneo Apertura

El equipo de San Antonio ha sellado su paso a las semifinales del Torneo Apertura con una notable actuación en la fase de grupos y una trascendente victoria en los cuartos de final sobre Bolívar, uno de los favoritos para llevarse el título.



En la fase de grupos, San Antonio se posicionó en el segundo lugar del Grupo A, con 14 puntos acumulados. A pesar de no liderar su grupo, demostró un rendimiento consistente tanto en ataque como en defensa. Marcando un total de 15 goles, se posicionó como el tercer equipo más goleador de la fase de grupos, mientras que su sólida defensa solo permitió 7 goles en contra, siendo el menos goleado junto a Universitario y Aurora.



El recorrido de San Antonio en la fase de grupos estuvo marcado por resultados variados. Empató 2-2 con Tomayapo en Tarija, igualó sin goles ante Universitario en su propio terreno, y obtuvo una aplastante victoria por 5-1 sobre The Strongest en condición de local. Además, logró triunfos importantes como el contundente 0-3 sobre Real Santa Cruz como visitante y el ajustado 2-1 ante el mismo equipo en Entre Ríos. Sin embargo, también sufrieron derrotas, como la caída por 1-0 ante Universitario en condición de visitante y el revés por 2-0 frente a The Strongest en La Paz.



En los cuartos de final, San Antonio enfrentó al favorito Bolívar. Tras ganar 1-0 en su territorio, logró un empate 1-1 en La Paz y que le permitió avanzar a las semifinales con un marcador global a su favor.



Con esta notable trayectoria, San Antonio se prepara para medirse en las semifinales contra Independiente, en lo que promete ser un enfrentamiento parejo y atractivo en busca del título del Torneo Apertura.