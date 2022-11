Senegal confía en un recuperado Mendy para frenar a Ecuador

"Son cosas que pasan , creo que la gente exagera mucho, no hay que darle más vueltas", le defendió el capitán Kalidou Koulibaly.

En esa derrota contra la 'Oranje' "falló todo el equipo, no solo un jugador", insistió el ahora central del Chelsea, donde es compañero de Mendy. "No me preocupa, puede hacer un gran partido contra Catar". Acertó.