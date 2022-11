Serbia no le teme a Brasil, dice el DT Stojkovic

Serbia no le teme a Brasil , al que enfrentará en su debut en Catar el jueves, y buscará jugar "con inteligencia" para sumar puntos que la acerquen a octavos de final, dijo este miércoles el seleccionador serbio, Dragan Stojkovic.

"El juego empieza 0-0, por lo tanto Brasil tiene chance de ganar, pero Serbia también. No tenemos miedo de ningún equipo, incluido Brasil, porque no necesitamos tener miedo de nadie", aseguró el entrenador en rueda de prensa en Doha.

Pero "si no le ganamos a Brasil no será el fin del mundo, haremos un juego limpio para que Serbia se sienta orgullosa. Si perdemos, felicitaremos a nuestros adversarios y seguiremos preparándonos. No vamos a desistir fácilmente, haremos todo lo posible para dificultar su avance", señaló.

Serbia, que envió a la repesca al Portugal de Cristiano Ronaldo, tiene en la ofensiva a sus hombres más importantes: Aleksandar Mitrovic (Fulham, ENG), Dusan Vlahovic (Juventus, ITA), Dusan Tadic (Ajax, NED) o Luka Jovic (Fiorentina, ITA).