Sergio Busquets anunció su retiro de la selección de España

"Quisiera agradecer a todas las personas que me han acompañado en este largo camino. Desde Vicente del Bosque que me dio la oportunidad de empezar, a Luis Enrique por hacerme disfrutar hasta el último segundo. También agradecer la confianza de Julen Lopetegui, Fernando Hierro o Robert Moreno, así como, a todos sus staffs", complementó el campeón del mundo en 2010.



"A todos los seguidores, por el apoyo diario recibido y sobre todo cuando no salieron las cosas como esperábamos. Ahí es cuando más se os necesita y más unidos hay que estar. A todos [email protected], gracias!" indicó sobre el apoyo de los fanáticos de 'La Roja'.



'Busi' también habló sobre su familia. "Y cómo no, a lo más importante, mi familia. Por apoyarme en cada momento y en todas mis decisiones y compartir este camino estando lejos muchos días y haciéndome sentir siempre cerca para que diera lo mejor de mi".



El mediocampista del Barcelona cerró el texto con mucha emoción y recordando algunas viejas glorias. "Ha sido un honor representar a mi país y llevarlo a lo más alto, ser campeón del Mundo y de Europa, ser Capitán y disputar tantos partidos, con mayor o menor éxito pero siempre dándolo todo y aportando mi granito de arena para que todo fuera lo mejor posible y que todos sintieron lo importantes que son, ayudando a todos y luchando por un mismo objetivo, con experiencias únicas, inolvidables y históricas".