Sergio Busquets dejará el Barcelona al final de la temporada

El capitán y leyenda del Barcelona, Sergio Busquets, anunció este miércoles que dejará el club azulgrana al final de la actual temporada, tras quince años en el primer equipo azulgrana.



"Ha llegado el momento de anunciar que esta es mi última temporada en el Barcelona", afirmó Busquets, de 34 años, en un vídeo en su cuenta oficial de Instagram.



"Siempre soñé con poder jugar con esta camiseta y en este estadio (Camp Nou), pero la realidad ha superado todo lo soñado", aseguró Busquets en su vídeo, en el que se le puede ver en diversos momentos de su carrera.



"Quien me iba a decir cuando llegué siendo juvenil que iba a poder vivir 15 temporadas en el mejor club del mundo", asegura el capitán azulgrana, que ha pasado 18 años en el club.



Busquets deja el Barcelona tras 15 temporadas en el primer equipo, del que acabó siendo un estandarte tras formar parte del conjunto azulgrana más exitoso, que dominó el fútbol a principios de la década de 2010.



Junto a los Iniesta, Xavi o Messi llevó a los azulgranas a ganarlo todo con un equipo que hizo la admiración también de sus rivales y que fue también la base de la España ganadora del Mundial de 2010.



- 'Un honor' -

"Ha sido un honor, un orgullo, un sueño. Lo ha sido todo poder defender y representar este escudo durante tantos años, pero todo tiene un inicio un final y aunque no haya sido una decisión fácil, creo que ya ha llegado el momento", afirmó Busquets.



Busquets debutó con la camiseta azulgrana en 2008 con 20 años en un partido de liga contra el Racing de Santander (1-1) y de ahí su progresión fue imparable favorecido por un Pep Guardiola, que no dudó en darle galones en el centro del campo.



El hijo de Carlos Busquets, que fuera portero del Barcelona, acabó desplazando a Yaya Touré para hacerse con un puesto que sería suyo por más de una década.



Desde aquel partido, el centrocampista español disputó 718 encuentros con la camiseta azulgrana, siendo el tercer jugador que más encuentros ha jugado sólo superado por Messi y Xavi Hernández, su actual entrenador.



Indiscutible en el centro del campo, "fuese cual fuese el entrenador, Sergio Busquets ha sido un fijo siempre", recuerda el Barcelona en un comunicado.



"Si juegas en el Barça de titular indiscutible tantos años, es porque tienes algo especial. Sergio juega muy bien, pero sobre todo hace jugar mejor al resto. Esta es su gran virtud", había asegurado en una ocasión el que fuera su entrenador, Pep Guardiola.



- 'ADN Barça' -

"Es una maravilla tener en la plantilla a un jugador que entiende muy bien el juego, que defensivamente siempre está bien posicionado y que tiene ADN Barça. Es el mejor pivote los últimos 20 años y será uno de los mejores de la historia", había afirmado Xavi Hernández.



El técnico azulgrana trató de que Busquets siguiera un año más en el equipo, según la prensa, pero el jugador optó por la salida tras una carrera en la que lo ha ganado todo.



Busquets acumuló un palmarés con el Barça de 31 títulos, que ascenderán a 32 si el Barcelona gana la Liga 2022/2023, algo que podría hacer ya el fin de semana.



Entre sus títulos destacan tres Champions, ocho Ligas, siete Copas del Rey, tres Mundiales de Clubes o tres Supercopas de Europa, siendo uno de los jugadores más laureados del equipo azulgrana.



El capitán azulgrana deja el club de su vida tras haberse retirado en diciembre pasado de la selección española después del Mundial de Catar, su última aventura con la Roja, de la que también es leyenda.



Busquets también dejó un hueco difícil de llenar en la selección, con la que se proclamó campeón del Mundo en 2010 y de Europa en 2012.



El centrocampista azulgrana no ha hecho público su eventual destino tras dejar el Barça, pero la prensa española especula con la posibilidad de que pueda acabar en Arabia Saudita, donde juega Cristiano Ronaldo y donde podría recalar también Lionel Messi.