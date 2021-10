Sergio Ramos, Neymar, Messi y Pochettino, motivo de análisis en el PSG

Escucha esta nota aquí

Tras la remontada contra el Lille, Leonardo apareció en escena. El responsable deportivo del PSG no se calla. Molesto por muchas cosas, tiró con bala cuando le preguntaron por Ramos: “Están siguiendo el juego de la prensa española. Sabíamos cómo estaba cuando llegó y que tenía un problema”, respondió, consciente de la tesis extendida de que el Real Madrid optó por no renovar al central por una lesión que iba a mermar su rendimiento.

Sergio Ramos no es el único nombre propio en el PSG. También Neymar, que el viernes se rebeló contra las circunstancias para ganar el partido: “Ha tenido una gran noche junto a Di María. La gente cree que no sabemos qué hacen los futbolistas. Que siempre están de fiesta. No se corresponde con la realidad. Neymar es injustamente tratado”, destacó Leonardo, contento por el triunfo contra el Lille a pesar de que la imagen tiene que mejorar.

En ese sentido, el más señalado es Pochettino. Existen dudas en Francia sobre el método o la ausencia de método en el PSG: “Es uno de los mejores entrenadores del planeta. Se puede comentar que no estamos jugando bien, pero no que Mauricio no entiende nada o que nació ayer. Estamos diez puntos por encima del segundo y en el camino para mejorar”, subrayó, enfadado con la contundencia con la que se analiza al cuadro parisino desde la prensa.

Intermitente desde que arrancó la temporada, el PSG no consigue enlazar dos encuentros sin alguna pega. Juega bien a ratos, pero muchos otros despierta dudas: “Hay que comprender el contexto. Hay muchos jugadores, como el propio Messi, que ha estado más tiempo en Argentina que en París. Se critica demasiado y de forma gratuita”, concluyó Leonardo, otro de los responsables de que este año el PSG triunfe en la Champions. /Mundo Deportivo Lea también Fútbol La Verde tiene 44 convocados para enfrentarse a El Salvador, Perú y Uruguay El 5 de noviembre jugará un amistosos con la selección salvadoreña y los otros dos partidos serán el 11 y 16, del mismo mes, por las eliminatorias

Lea también Fútbol Di María dio el triunfo al PSG ante el Lille; Messi jugó solo un tiempo El PSG, líder destacado de la Ligue 1, remontó en el tramo final del partido y venció por 2-1 al vigente campeón francés. Messi fue cambiado tras el descanso

​