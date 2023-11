Sexto acto: la eliminatoria sudamericana se vuelca al Maracaná

Transcurridas cinco jornadas de la extensa eliminatoria de la Conmebol, que finalizará a mediados de septiembre de 2025, la Albiceleste va al frente con 12 unidades, seguida muy de cerca por Uruguay (10), que es segundo, y Colombia (9), ahora como tercera.



Venezuela mantuvo el cuarto lugar con 8 puntos, mientras que Brasil retrocedió al quinto puesto con 7 unidades. Ecuador, Paraguay y Chile, en ese orden, suman 5 puntos, mientras que Bolivia (3) y Perú (1) intercambiaron posiciones en el fondo de la tabla.



Sudamérica dispone de seis cupos directos para el Mundial que organizarán Estados Unidos, Canadá y México, mientras que el séptimo ubicado jugará un repechaje contra un combinado de otro continente. En resumen, dos boletos más en disputa que en pasadas rondas premundialistas.



1. Brasil-Argentina, superclásico mundial

Marcelo Bielsa aseguró antes del duelo Argentina-Uruguay del pasado jueves en La Bombonera que no existía "una fórmula, un método, un procedimiento" para anular a Messi.



A la luz de la fenomenal victoria 2-0 de la Celeste, la primera derrota de la Albiceleste como campeona mundial, Bielsa parece que sí encontró la ecuación perfecta para aplacar la magia del mejor futbolista del planeta y, de paso, mostrarle a sus colegas cómo encarar al combinado de Scaloni.



A ese cálculo estratégico debería acogerse Fernando Diniz para evitar que Brasil sume una histórica tercera derrota consecutiva en las eliminatorias mundialistas sudamericanas cuando Argentina acuda el martes al Maracaná.



De lo contrario, será el mismísimo Maracaná, aquel que lo aplaudió de pie por su gesta en la final de la Copa Libertadores ante Boca Juniors, el que lo condenará.



Messi y compañía intentarán recomponer el autoestima herido ante un Brasil que hace agua, con dos únicos triunfos ante los colistas Bolivia (5-1) y Perú (1-0), y que adolecerá la ausencia de Vinícius Júnior, lesionado ante Colombia y quien era el llamado a tomar el liderazgo de la Seleção por la baja conocida de Neymar.



"No sé si Brasil es el mejor rival para recuperarnos; te diría que no. Pero cuando perdés, todos los rivales sirven", avisó Scaloni.



2. Un Centenario a reventar por Uruguay

Unas 61.000 almas esperan eufóricas a la Celeste el martes en el mítico Centenario para enfrentar a Bolivia, en el que se aguarda a un Uruguay arrollador, que apunta a terminar el 2023 como único líder del premundial sudamericano.



la primera victoria de la Celeste en suelo argentino por eliminY es que después de la proeza en La Bombonera,atorias sudamericanas, sumada también a la victoria (2-0) ante Brasil en Montevideo en la cuarta fecha, lo mínimo que se espera es un Centenario a reventar.