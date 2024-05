"Si hace falta, correremos 20 km más que el PSG", promete Edin Terzic, DT del Dortmund

El Borussia Dortmund visitará este martes al París Saint Germain en la semifinal de vuelta de la UEFA Champions League (15:00 HB). En la ida, el conjunto bávaro venció 1-0.



"Si hace falta, correremos 20 kilómetros más" que el París Saint-Germain el martes en la vuelta de semifinales de la Liga de Campeones, prometió este lunes el entrenador del Borussia Dortmund, Edin Terzic, que dijo que estar en la final de Wembley sería "un inmenso sueño".



En la victoria 1-0 del pasado miércoles, en el partido de ida en Alemania, los jugadores del Borussia corrieron 120 kilómetros, diez más que los parisinos.



"Tenemos un gran objetivo, un gran sueño. Así hemos logrado llegar hasta las semifinales", explicó el técnico alemán en su conferencia de prensa.



"Se ha hablado de favoritos antes. Si ser favoritos decidiera, nosotros no estaríamos ahora aquí. Estamos aquí porque hemos hecho muchas cosas bien", se enorgulleció.



La pasada semana, el Dortmund intentó "algo diferente, no jugar defensivamente sino encontrar cómo crear duelos y generar ocasiones", desarrolló el técnico del equipo amarillo.



"Tenemos un gran respeto no solo por el rival, sino también por la tarea que tenemos por delante. El proyecto del PSG se construye desde hace muchos años para ganar la Liga de Campeones, es su gran objetivo. Es su misión y nosotros tenemos un inmenso sueño que queremos hacer realidad", se ilusionó.



"Sabemos que vamos a necesitar una combinación idéntica a la del partido de ida, sin importar cómo jueguen ellos. Nosotros vamos tener que tener coraje, ser resistentes. Hay que respetarlos, pero sin perder la alegría de querer lograr algo grande. Ese es nuestro objetivo", insistió Terzic.



El defensa Mats Hummels, que consiguió contener en la ida al atacante estrella del PSG, Kylian Mbappé, estimó por su parte que el Borussia Dortmund tenía que tener "el control del balón" el martes para "no dar opciones de marcar" a Mbappé.



"La pasada semana hicimos un buen partido, que nos da una pequeña ventaja, con la que vamos a comenzar el partido (...) Pudimos extraer muchas cosas buenas del partido de ida, pero enseguida nos dijimos que una actuación idéntica a la de la pasada semana no sería suficiente para llegar a la final", advirtió Terzic.



"Veremos cómo transcurre el partido, pero estamos preparados para todo. Hemos logrado cosas buenas esta temporada, sería una pena pararnos ahora. Ya que estamos aquí queremos mejorar más. Hemos venido a ganarnos ese ticket" para la final del 1 de junio en Wembley, concluyó el entrenador.