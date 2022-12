"Si hay alguien capaz de controlar a Mbappé, ese es Walker", afirma John Terry

R: "No estaba preocupado, no. Mi única inquietud era que Harry Maguire no estaba jugando muchos partidos... Pero Harry (Maguire) ha respondido, John Stones también ha estado presente... Espero que continúen así. Y Kyle Walker está ansioso por asumir este desafío contra Mbappé. Lo dijo, quiere jugar contra los mejores jugadores del mundo, para ponerse a prueba. ¿Puede estar bien? Sí. ¿Puede esto terminar mal y ser una lección para él? Sí. Y aunque pierda esta batalla, Kyle Walker saldrá mejor parado. Sea como sea, no estará solo: si cada uno pone de su parte y ayuda a Kyle Walker en la tarea, podría ser su día".