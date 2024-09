“Si me van a criticar, que sea por intentar algo nuevo”, afirma Óscar Villegas

A cuatro días del partido frente a Venezuela en El Alto por la séptima fecha de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo a la Copa del Mundo 2026, Óscar Villegas, director técnico de la selección boliviana, habló sobre las constantes críticas que ha recibido desde que asumió el cargo hace poco más de un mes.



“Yo creo que hay que ubicarse un poco más en nuestra realidad y tratar de ser más consecuentes; esto va para todos. Terminó la Copa América y todos han pedido cambios, y apenas uno quiere intentar hacer algo y la crítica ya me ha caído muy fuerte. Ni siquiera hemos jugado”, manifestó Villegas.



“Si me van a criticar, que sea por intentar algo nuevo, no por lo mismo de siempre. En todo caso, creo que nunca han sido tan críticos con los anteriores dos técnicos extranjeros. Lo digo en general porque lo viví. Me pasó como jugador y ahora como entrenador; siempre hay más paciencia para los extranjeros y lo comprendo, pero ojalá que se pueda cambiar eso y se apoye un proceso y a la gente que quiere hacer bien las cosas”, añadió, haciendo referencia al argentino Gustavo Costas y al brasileño Antonio Carlos Zago, los dos entrenadores de la Verde antes de su llegada.



El estratega cochabambino también se refirió a la convocatoria de jugadores nacionalizados, asegurando que prefiere darle más oportunidades a futbolistas jóvenes y nacidos en el país.



“Hay jugadores jóvenes que están listos para jugar en la selección. Son muchos los que ya tienen rodaje en la Copa Libertadores y Sudamericana. No sé qué más debería esperar de Moisés Paniagua para convocarlo a la absoluta. Entre tener nacionalizados en el banco y tener jugadores jóvenes con posibilidades de jugar, me quedo con los jóvenes. Quiero recalcar que no tengo nada en contra de los nacionalizados”.



“Esta es una característica mía, la he demostrado en los clubes en los que he trabajado. Prefiero dar oportunidades a los jóvenes; obviamente, tienen que responder en la cancha, pero con ellos he logrado resultados muy buenos”, sentenció Villegas.



Villegas tendrá su debut en el banquillo de la selección absoluta este jueves, a partir de las 16:00 en el estadio Municipal de Villa Ingenio ante la Vinotinto, y luego sostendrá su segundo examen el martes 10 de septiembre frente a Chile en Santiago.