Si quieres ganar la Champions, tienes que ganar al City", afirma Ancelotti

El entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, consideró "igualada" la eliminatoria de cuartos de final de la Champions contra el Manchester City, pero recordó que "si quieres ganar la Champions, tienes que ganar" al conjunto inglés.



"Es el rival que todo el mundo tiene como favorito, es una eliminatoria difícil, pero como siempre aquí tenemos la confianza de hacerlo bien", dijo Ancelotti este viernes en la rueda de prensa previa al partido de Liga contra Osasuna.



"En toda la historia de la Champions, los cuartos siempre han sido complicados", dijo Ancelotti, al ser preguntado si hubiese preferido un equipo menos difícil en el sorteo celebrado este viernes en la sede de la UEFA.



"Es complicado para nosotros y para ellos. Desde que empiezas, quieres ganar la competición y si quieres ganar, tienes que ganar a los mejores", recordó el entrenador merengue.



"Puede ser que el City sea el mejor de Europa en estos momentos, no lo sé, vamos a ver. Tenemos toda la confianza del mundo y si quieres ganar la Champions, tienes que ganar al City", aseguró.



Ancelotti aseguró que "no es una revancha" por la eliminación del pasado año ante los ingleses, sino "una eliminatoria igualada en la que para mí, no hay favorito".



El técnico blanco también expresó su confianza en poder contar para esos partidos con el portero Thibaut Courtois y el central Militao, tras superar sendas roturas del ligamento cruzado anterior de la rodilla.



"Militao y Courtois han empezado a trabajar con el grupo, van a hacer entrenamiento normal. Aprovecharemos el parón para meterles un par de partidos entre nosotros, con la cantera, y la idea es que estén disponibles para el partido del día 31 contra el Athletic de Bilbao", explicó Ancelotti.



El entrenador merengue advirtió, no obstante, que no van a correr ningún riesgo con ninguno de los dos.