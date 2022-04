"Siempre es divertido jugar con Inglaterra", dice el DT de EEUU tras el sorteo mundialista

Escucha esta nota aquí

El seleccionador de Estados Unidos, Gregg Berhalter, se mostró satisfecho con los rivales de Catar-2022 que le deparó el sorteo mundialista del viernes, con una mención especial al enfrentamiento ante Inglaterra.



"Siempre es divertido tener a Inglaterra en tu grupo. Hay mucha atención alrededor de esos partidos", afirmó Berhalter en declaraciones a la cadena Bein Sports.



"Tenemos futbolistas que juegan en Inglaterra y están familiarizados con los jugadores ingleses y será un gran evento", auguró el técnico de Estados Unidos, cuya estrella en el campo, el delantero Christian Pulisic, milita en el Chelsea inglés.



Estados Unidos, que regresa a un Mundial tras el fiasco de la clasificación a Rusia-2018, quedó encuadrado en el Grupo B junto a Inglaterra, Irán y el ganador de la última repesca europea (Gales, Escocia o Ucrania).



"En general, estamos satisfechos con el grupo", resumió Berhalter. "Ningún partido es fácil en el Mundial".



Estados Unidos ya se enfrentó a Inglaterra en la fase de grupos de Sudáfrica-2010, con empate 1-1, mientras que con Irán vivirá un duelo rodeado de la tensión diplomática entre ambos gobiernos.



Superado por Canadá y México, Estados Unidos ganó su boleto a Catar-2022 como tercer clasificado de la Concacaf pero Berhalter recalcó que su equipo sigue en formación con muchas esperanzas para el futuro.



"Tenemos un equipo muy joven, seremos el equipo más joven en el Mundial. Pero es un emocionante y hambriento grupo de jugadores, que no da nada por sentado y acepta todos los desafíos. Estaremos listos", aseguró.



Una de esas jóvenes figuras, Weston McKennie, coincidió en que, ante la falta de experiencia del grupo, tendrán que encontrar la forma de salir adelante en Catar.



"Creo que es un grupo emocionante. No van a ser partidos fáciles pero como equipo que está madurando y creciendo, vamos a tener que aprender a ganarlos", afirmó el centrocampista de la Juventus a Fox Sports.



"Cuando llegas a estos escenarios mundiales quieres jugar contra lo mejor de lo mejor. Quieres desafiarte a ti mismo y no se me ocurre ningún lugar o momento mejor que ahora", resumió.