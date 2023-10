Siete finales: Bolívar y Nacional Potosí buscan robarle el título al Tigre

Bolívar aprovechó a medias las fechas 26 y 27, en donde The Strongest sumo un solo punto como líder de la Liga. La academia celeste venció por 5-0 a Always Ready, y después cayó ante Wilstermann por 3-1.



Nacional Potosí fue la gran decepción tras empatar cinco goles ante Universitario de Vinto, y después perder en condición de local ante independiente por 2-4.



The Strongest quedó libre en la fecha 26, y apenas empató 1-1 con Oriente Peteolero en la 27. El momento de acortar diferencias no fue aprovechado por ninguno de los perseguidores.



A falta de siete fechas para concluir la Liga, en DIEZ repasamos el calendario de ambos perseguidores: