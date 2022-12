Siguen las críticas contra 'Dibu' Martínez: "Parecía un payaso vulgar"

El 'Dibu' Martínez va acumulando detractores cada hora que pasa y el último en sumarse a esa lista fue el mítico Graeme Souness, exfutbolista escocés y entrenador, que si bien destacó su trabajo bajo palos, no le gustó nada la posterior celebración del meta.

Souness, indignado, se preguntó que "¿De verdad hay gente a la que le hace gracia algo así?" , para luego asegurar que "Martínez se avergonzó a sí mismo y avergonzó a su país. Parecía un payaso vulgar. Si eso es por lo que quiere que se le recuerde, que Dios nos ayude a todos. Me gusta como portero, en Argentina y en el Aston Villa. Pero que piense que lo que hizo no fue apropiado, es increíble".

Los palos de Souness contra el 'Dibu' Martínez terminaron por todo lo alto: "No entiendo por qué decidió hacer eso ante la mirada de todo el mundo. ¿Qué respeto muestra por sus anfitriones? ¿Incluso por sí mismo? Quizá no le importe. Pues debería. No estará tan orgulloso en los próximos años. Lamentablemente, esa imagen forma parte ahora de la historia de la final". /MundoDeportivo