Simeone: “El que no está dando lo que hay que dar es el entrenador”

“Es una relación buena de trabajo. Más allá de las diferencias que puede haber en las personas que somos. Desde que estoy acá en el club nunca he tenido problemas con nadie. Siempre he buscado lo mejor para el club hasta el último día que esté yo, o que estén los que tengan que estar”.

“A mí lo que me importa es el equipo y él es un jugador importante. Si logra transmitir todo lo que hizo el Mundial será importantísimo. Sobre todo, porque el equipo necesita de sus cualidades”.

“No hay ninguna confirmación a que juegue. Trato de resolver las circunstancias que me toca a mí. Intentaré jugar con la gente con la que creo que se puede ganar este partido”.

“Me conocen, saben que no hablo de los chicos que no están acá en el club. Me manejo sacando lo mejor de los que están en casa”.