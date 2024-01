Simeone "ha sido importante en mi elección", afirma Vermeeren

"Como jugador quieres un entrenador que te pueda ayudar, el fue centrocampista como yo, para mí es importante que pueda aprender de él", dijo Vermeeren, en su presentación como nuevo jugador atlético.



"Todo el mundo sabe lo genial que es y ha sido importante en mi elección", afirmó el joven centrocampista, de 18 años, que contaba con ofertas de otros grandes clubes.



El Atlético anunció el viernes el fichaje de Vermeeren hasta 2030 procedente del Amberes, en una operación que elevó a 25 millones de euros (27 millones de dólares).



Con su fichaje "continua nuestra apuesta por incorporar jugadores jóvenes y de calidad", dijo este lunes el presidente del Atlético, Enrique Cerezo, señalando que "es uno de los mediocentros mas talentosos".



Vermeeren aseguró que se decidió por el Atlético porque "es importante que el club sea una familia, que todos trabajen juntos y es lo que he sentido".



El jugador belga se encontrará en el equipo con su compatriota Axel Witsel.



"Antes de hablar con Axel ya había tomado la decisión, pero es positivo que esté aquí para explicarme cosas, para conocer mejor al equipo", dijo Vermeeren.



Admirador de Andrés Iniesta, el joven centrocampista aseguró que para él no "es tan importante jugar en una posición específica. Lo importante es lo que me pida el entrenador".



El Atlético "es el mejor equipo donde puedo dar pasos adelante", concluyó Vermeeren, que el domingo ya estuvo en el banquillo en la victoria liguera contra el Valencia 2-0.