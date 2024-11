Simón Bolívar: definidos los cruces para los cuartos de final que se juegan desde el miércoles

Los partidos de cuartos de final para el miércoles son: ABB (LP) - Ciudad Nueva Santa Cruz Academia FC (SC) a las 12:30; Oruro Royal (OR) - Alianza Beni (BE) a las 15:00; y Olimpia del Chaco (TJ) - Universitario (CHU) a las 15:30. Los partidos de ida se completan el jueves con Totora Real Oruro Club (OR) - Deportivo Nueva Santa Cruz (SC) a las 15:00. El último en asegurar su avance fue Alianza Beni que superó por 2-0 a Real Potosí y avanzó en los tiros penales (5-4).