Simón Bolívar: una Copa con la que brindaron todos

El fútbol boliviano cambió para siempre en 1960, con la instauración del campeonato más antiguo del país, la Copa Simón Bolívar, que sigue vigente.

Fue la oportunidad de integrarse, conocerse y competir entre todos. Antes los “nacionales” eran torneos entre paceños, cochabambinos y orureños. En esta nueva etapa participaban siete de los nueve departamentos.

La creación de la Copa Libertadores de América obligó a disputar un torneo nacional para definir un representante del país. Se desarrolló con algunas polémicas y mucho éxito hasta 1976. Cada jornada era una fiesta en las ciudades. A partir de 1977 todo sería distinto porque se dividió el fútbol, pero esa es otra historia.

Guabirá campeón. El primer equipo de provincia en ganar el título

En 1960 se declaró desierto el torneo. La FBF decidió que Aurora y Wilstermann, primero y segundo, tras dos fechas de las seis a jugarse en la fase final, definan el título. Ganó Wilstermann y jugó la Copa Libertadores pese a las protestas de algunos clubes.

En 1961 hubo una versión diferente, con 16 equipos, varios de provincia. Participaron Racing de Llallagua, Beni de Riberalta, Atlético Alianza de Uyuni, The Strongest de Pulacayo, Ferroviario de Tupiza, Oriente de Trinidad, Deportivo Huanuni, Petroleros de Oruro, Pando de Cobija y Deportivo Chaco de Colquiri; además de Petrolero de Santa Cruz, Ciclón de Tarija y Nacional de Potosí.

Bolívar ganó tres versiones de la Copa Simón Bolívar. Se adjudicó la última en 1976

Algunos equipos se rebelaron por desacuerdos con la FBF y no participaron. Municipal de La Paz se consagró campeón.

En 1962 no se disputó y Bolivia no tuvo representante en la Copa. En 1963 no se jugó por el Campeonato Sudamericano, sin embargo, la FBF decidió que Aurora represente al país tras haber ganado un torneo no oficial.