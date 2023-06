Sin DT oficial, Brasil se pone a prueba ante Guinea

El entrenador del Real Madrid es el "plan A" del presidente de la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF), Ednaldo Rodrigues, para reemplazar a Tite, que dejó el cargo hace seis meses tras la caída ante Croacia en cuartos de final del Mundial de Catar.



Aunque el italiano ha dicho que cumplirá el contrato que lo ata con el Madrid hasta mediados de 2024, el directivo no baja los brazos pese a los aprietos del tiempo: el clasificatorio sudamericano arranca en septiembre.



"Tuvimos contactos y creo que tendremos una definición muy clara a más tardar el 30 de junio", afirmó Rodrigues el martes al portal Globo Esporte.



A la espera de 'Carletto', el DT de la selección brasileña Sub-20, Ramon Menezes, volverá a comandar de forma interina a los pentacampeones.



Ya lo hizo en la derrota 2-1 ante Marruecos en Tánger en marzo, en la primera salida tras Catar, donde acumularon veinte años sin ganar el título.



Menezes viene además dolido luego de caer sorpresivamente con Israel a principio de mes en cuartos del mundial Sub-20 de Argentina.



"Queremos empezar la preparación (para el Mundial de 2026) cuanto antes. Sabemos lo difícil que es una Copa del Mundo, por eso es muy importante trabajar desde el inicio con un técnico", dijo el delantero Richarlison.



- Mensaje antirracista -

Además de no contar con entrenador en propiedad, los pentacampeones tampoco tendrán al astro Neymar, por fuera de las canchas desde febrero por una lesión en el tobillo derecho y quien ha puesto en duda su continuidad internacional.



Pero tendrán una novedad simbólica: usarán un uniforme negro por primera vez en sus 109 años de historia, aunque apenas durante el primer tiempo del cotejo que se disputará en el estadio Cornellà-El Prat, del Espanyol, según la CBF.



El abandono momentáneo de la tradicional casaca amarilla forma parte de una serie de acciones contra la discriminación racial lanzada por la CBF, tras los reiterados ataques contra el extremo merengue Vinicius Júnior en España.



"Es necesario que alguien siga firme para disminuir más (el racismo), y yo quiero hacerlo por todos aquellos que sufren y no tienen la voz que yo tengo", dijo el atacante el jueves, convertido en símbolo de la lucha contra esa lacra.



Vinicius es el llamado a guiar la ofensiva de la 'Seleção' frente a la baja de 'Ney', de 31 años y cuyo futuro en el PSG tampoco está claro.



- Caras nuevas -

A tres meses del comienzo de la eliminatoria sudamericana, Menezes volvió a apostar por algunas caras nuevas antes de que Brasil se estrene en el camino hacia Estados Unidos, México y Canadá-2026 ante Bolivia y Perú.



Los laterales Vanderson (Mónaco, FRA) y Ayrton Lucas (Flamengo) y el volante Joelinton (Newcastle, ENG) se estrenan en la 'Canarinha'.



Otras figuras locales, como Raphael Veiga, Rony y André, completan una delegación que mantiene a hombres experimentados como Alisson, Ederson, Marquinhos, Danilo y Casemiro.



Al frente tendrán a una Guinea (79 en el ranking FIFA) que viene de perder 2-1 ante Egipto en un choque el miércoles por la clasificación a la Copa Africana de Naciones.



"Somos un equipo que aún está aprendiendo", afirmó el DT Kaba Diawara.



Los Elefantes Nacionales tienen en el volante Naby Keita, ex-Liverpool y nuevo jugador del Werder Bremen alemán, a su hombre más conocido.



Tras el duelo contra Guinea, Brasil disputará ante Senegal, el martes en Lisboa, su último amistoso previo al comienzo del camino hacia un nuevo Mundial.



Alineaciones probables:



Brasil: Alisson - Danilo, Éder Militão, Marquinhos, Ayrton Lucas - Casemiro, Joelinton, Lucas Paquetá - Vinicius Jr, Rodrygo, Richarlison. DT: Ramon Menezes.



Guinea: Ibrahim Kone - Antoine Conte, Saidou Sow, Mouctar Diakhaby, Issiaga Sylla - Amadou Diawara, Moriba Kourouma - François Kamano, Naby Keita, Morgan Guilavogui - Serhou Guirassy. DT: Kaba Diawara.