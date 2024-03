Sinner jugará su tercera final en Miami frente al renacido Dimitrov

El italiano Jannik Sinner aplastó este viernes al ruso Daniil Medvedev y avanzó a su tercera final del Masters 1000 de Miami, en la que chocará con el veterano tenista búlgaro Grigor Dimitrov, gran sensación del torneo.



Sinner, segundo sembrado, superó en la primera semifinal a Medvedev (3º) por 6-1 y 6-2 en 69 minutos de excelso tenis con el que tomó revancha de su derrota en la final del año pasado.



En caso de victoria el domingo frente a Dimitrov, quien se deshizo en su semifinal del alemán Alexander Zverev, Sinner desbancará del segundo lugar de la ATP al español Carlos Alcaraz, eliminado en cuartos de final.



Sinner, que también cayó en la final de 2021 frente a Hubert Hurkacz, se presentará como favorito indiscutible a su primer título en Miami y segundo de categoría Masters 1000 tras el del año pasado en Toronto.



"La primera vez que vine aquí llegué a la final y no pude dormir por la noche. Ahora soy un jugador diferente, una persona diferente", dijo Sinner, octavo tenista en llegar a tres finales de Miami y el más joven de todos ellos a sus 22 años.



Este viernes, frente a un gran especialista en pista dura como Medvedev, Sinner bordó una obra maestra de juego que lo ratifica como el tenista más en forma de este arranque de temporada.



El espigado tenista lidera el circuito en victorias este año con 21 y cuenta una sola derrota que le aplicó Alcaraz este mes en las semifinales de Indian Wells.



"Estoy sorprendido" por mis resultados, reconoció. "Estoy muy contento con mi temporada pero por otro lado sé que los jugadores me conocen más. Me estudian, así que tengo que estar preparado".



- "Ganó fácil" -