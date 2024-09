"Somos una selección soñadora con hambre de gloria", asegura el capitán de la Verde

Luis Haquín, capitán de la selección boliviana, accedió a un diálogo exclusivo e imperdible con El Deber Sports, donde detalló cómo vivió el partido ante Chile y cuánto significó haber logrado los tres puntos. También se refirió a las fortalezas del plantel y a los próximos desafíos que se avecinan.



¿Qué tanto significa la victoria ante Chile en Santiago?



“Me gusta mucho hablar sobre este tema. Siempre trato de transmitirlo con responsabilidad y tranquilidad. Para nosotros, como jugadores, es importante digerir rápido las victorias y pasar la página, ya que no tenemos tiempo para seguir pensando en lo que se logró. Sin duda, fue un momento emotivo y muy importante para nuestro fútbol. Es algo histórico, porque hace 31 años que nuestra selección no ganaba de visita en Eliminatorias. Haberlo conseguido contra una gran selección genera muchas emociones. Después del partido, coincidimos en que no hemos logrado nada, pero sí hemos dado un paso importante hacia nuestro objetivo. La meta es llegar al Mundial, y el equilibrio mental será clave para lograrlo”.



¿Cómo se logró que el plan de juego de la selección sea tan nítido frente a Venezuela y Chile?



“Prefiero hablar de la parte mental y emocional que asumimos con este nuevo proyecto bajo la dirección de Óscar Villegas. Sería injusto decir qué hicimos antes o qué dejamos de hacer en procesos anteriores. Considero que hemos trabajado con la misma entrega. Los resultados se lograron gracias al esfuerzo, y queremos ser un canal de alegría para todos los bolivianos. Debemos activar esa ilusión en el hincha, enamorar a la gente y hacer que se sienta orgullosa de sus colores. Esta fecha fue emotiva; se vio una Bolivia diferente, con mayor solidez, frialdad y madurez emocional. Recientemente vi una estadística que nos posiciona como la selección más joven del mundo en la última fecha FIFA, y eso me alegra, porque demuestra que vamos por buen camino”.



¿Cómo tomaron el gol de Chile y la lesión de Carlos Lampe? ¿Qué pasó por tu cabeza en ese momento?



“Trabajamos mucho en lo mental, intentamos potenciarlo día a día. Estar fuertes mentalmente nos ayudó en ese momento. No dolió solo el empate, sino también la lesión de Carlos, quien es un ejemplo para todos, dentro y fuera de la cancha. Nos generó dolor y frustración, pero supimos transformar eso en actitud positiva rápidamente y logramos marcar el segundo gol. Veía las caras de mis compañeros, que transmitían positivismo y confianza. Estaba seguro de que el partido sería nuestro; nunca lo dudé”.



¿Qué intentás transmitir a tus compañeros como capitán?



“Me gusta conversar con mis compañeros, somos sinceros. El mensaje fue directo: aún no hemos ganado nada, debemos seguir trabajando, lo más importante es lo que viene. Es bueno convivir y crecer con las victorias, ya que estos seis puntos nos permiten seguir soñando y hacen que todo sea más llevadero. Se está formando un gran grupo. Los jóvenes se han acoplado bien, y los más experimentados intentan transmitir sus conocimientos. Debemos ser consecuentes con nuestras acciones, porque los más jóvenes siempre están escuchando y aprendiendo de nosotros”.



¿Qué pasó por tu cabeza cuando escuchaste el pitazo final en Santiago?



“A lo largo de mi carrera en la selección, he tenido más momentos tristes que felices, y eso ayuda a sobreponerse ante las adversidades. Supimos administrar bien el partido y mantuvimos la serenidad. Después del pitazo, sentí un millón de emociones. El grupo era consciente de lo que había logrado y del gran paso que dimos al conseguir una victoria de visitante después de tanto tiempo. Veníamos de momentos difíciles; en la Copa América nos costó mucho, y esta victoria nos permite disfrutar del esfuerzo diario”.



¿Cómo definís a esta selección?



“Juventud, experiencia y soñadores. Tenemos hambre de gloria y ganas de revertir el presente de nuestro fútbol. Queremos ser un canal de alegría para nuestro país. Es un orgullo y privilegio ser parte de la selección; implica mucha responsabilidad, representamos a todo un país, y considero que estamos a la altura de conseguir resultados positivos”.



Además, Haquín se refirió a los periodistas de la 'Travesía' de El Deber Sports, quienes realizan una gran labor al cubrir a la selección boliviana, asistiendo a cada uno de los partidos de la Verde. “Me da gusto conversar con ustedes; siempre recuerdo que están presentes cuando juega la selección. Quiero agradecerles por el esfuerzo que hacen para estar en todos los países donde nos toca jugar”.



Los próximos desafíos para Luis Haquín y la Verde están a la vuelta de la esquina: Colombia, el 10 de octubre en El Alto, y Argentina el 15 en condición de visitante, aún con la sede por confirmar.