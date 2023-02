"Son 10 gatos locos": Fuego cruzado entre el arquero de Wilstermann y el presidente de Aurora

Aurora venció a Wilstermann en un caliente clásico. El rojo no mostró su mejor versión y por momentos se comió un paseo futbolístico ante el celeste. Tras ese 2-0 ante los ojos del país entero, los festejos, memes, y burlas no se hicieron esperar. Lo inusual del caso, es que esto también llegó a suceder en los protagonistas.

Finalmente, Giménez disparó la artillería pesada, y comentó la poca hinchada que tiene Aurora. "Para mí son 10 gatos locos que están ahí y no paran de romper las bo...". Si quieren tener respeto, respeten. Yo no me olvido cuando volví de mi lesión, y jugando rengo les hemos ganado. Él me estuvo tirando botellas, junto a su hija que está suspendida por racismo (caso Kevin Mina)", cerró.