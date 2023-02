¡Sorpresa! Marsella elimina al París SG de la Copa de Francia

El Olympique de Marsella se clasificó para los cuartos de final de la Copa de Francia tras vencer 2-1 al París SG en el Estadio Vélodrome, una derrota inquietante para el equipo de la capital, que en menos de una semana se enfrentará al Bayern Múnich en la Champions.



En un intenso duelo entre los dos clubes más populares del fútbol francés, Alexis Sánchez de penal (31) y el ucraniano Ruslan Malinovskyi (57) anotaron para los locales, mientras que el español Sergio Ramos puso el 1-1 provisional justo antes del descanso (45+2).



Es solo la segunda victoria del Marsella sobre el PSG en los últimos 27 clásicos disputados y el primer triunfo como local del equipo de la ciudad mediterránea desde 2011.



Al París SG, que tras dos derrotas y un empate en Ligue 1 a comienzos de 2023 parecía haber enderezado el rumbo con los dos últimos triunfos, pueden entrarle las dudas de cara al próximo martes, cuando recibirá en el Parque de los Príncipes de París al Bayern en la ida de los octavos de final de la Liga de Campeones.



Sin olvidar que antes, el sábado, deberá visitar al Mónaco en un partido que puede relanzar la carrera por el título en caso de derrota de los parisinos.



Antes, Lyon se clasificó para los cuartos tras eliminar 4-2 en los penales (2-2 al término de la prórroga) al Lille.



Lyon comenzó fuerte y en apenas 20 minutos ya dominaba por 2-0, con goles de Ryan Cherki (8) y Alexandre Lacazette (21), pero Lille logró empatar la eliminatoria con los tantos de Jonathan David de penal (27) y Edon Zhegrova (64).



Sin más cambios en el marcador, el pase a cuartos se resolvió en la tanda de penales, donde los locales no fallaron ninguno de sus cuatro lanzamientos y por el Lille fallaron Mohamed Bayo y Timoty Weah.



También lograron el billete para los cuartos en los penales el Nantes, eliminando al colista de la Ligue 1, Angers, y el Annecy, frente al París FC.



En otro de los duelos entre equipos de la élite, el Toulouse ganó 3-1 al Reims, en la primera derrota del equipo de la Champagne desde que el belga Will Still, de solo 30 años, se hizo cargo del equipo en octubre pasado.



Además de Annecy habrá otros dos representantes de la Ligue 2 en cuartos: Grenoble, que ganó 1-0 al Vierzon, de la cuarta división, y el Rodez, que dio la gran sorpresa al vencer 3-2 al Auxerre.



La ronda de octavos acabará el jueves con el duelo entre Lorient y Lens.



-- Resultados de los octavos de final de la copa francesa:



. Miércoles 8 de febrero:



(+) Lyon (L1) - Lille (L1) 2 - 2 (2-4 en penales)



(+) Toulouse (L1) - Reims (L1) 3 - 1



Vierzon (D4) - (+) Grenoble (L2) 0 - 1



Auxerre (L1) - (+) Rodez (L2) 2 - 3



París FC (L2) - (+) Annecy (L2) 1 - 1 (5-6 en penales)



Angers (L1) - (+) Nantes (L1) 1-1 (2-4 en penales)



(+) Marsella (L1) - París SG (L1) 2 - 1



. Jueves 9 de febrero:

(16:00 HB) Lorient (L1) - Lens (L1)