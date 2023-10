Soteldo, figura del sueño Vinotinto

Soteldo, de 26 años, anotó el primer gol contra 'La Roja' en Maturín, asisitó a Salomón Rondón en el segundo tanto y generó el gol de Darwin Machís que selló el 3-0.



"Sigan creyendo, esto apenas está comenzando", expresó Soteldo al finalizar el juego en referencia al lema que nació como burla en redes sociales y se ha convertido en un grito de guerra: "mano, tengo fe".



Venezuela marcha cuarta en el clasificatorio sudamericano, con siete puntos, los mismos que Uruguay y Brasil, que están segundo y tercero respectivamente por gol average, y a cinco de la invicta Argentina.



Sudamérica dispone de seis cupos directos para el Mundial de 2026, mientras que el séptimo ubicado jugará un repechaje contra un combinado de otro continente.



Ya la Vinotinto tuvo un inicio similar en las eliminatorias a Brasil-2014. Terminó sexta con 20 puntos, a cinco del cupo de repesca que quedó para Uruguay.



"Recién van cuatro partidos, todavía creo que decir que encontramos una identidad o una idea es pronto", señaló con los pies en la tierra Fernando 'Bocha' Batista, que asumió el combinado venezolano desde marzo tras la inesperada salida de José Pekerman, cuyo cuerpo técnico integraba como ayudante de campo.



"La idea es tratar en cada partido ir llevando adelante lo mejor de nuestro juego".



Y Soteldo se puso la camiseta.



- "No da respiro" -El centrocampista del Santos brasileño, ha tenido varios episodios de indisciplina en el fútbol profesional, no había aún mostrado su mejor juego en 36 episodios con la camiseta nacional.



Comenzó jugando el martes por la banda izquierda, junto a Samuel Sosa por la otra y Edward Bello, autor del estelar gol de chilena contra Brasil (1-1) y novedad en el once titular, como enganche detrás del capitán Rondón.



Las cosas no salieron bien al inicio, hasta que 'Bocha' decidió darle más libertad por el centro y ahí explotó.



"Yeferson cuando la tiene en el pie, no da respiro", destacó el DT.



El primer tanto -cuarto con la Vinotinto- vino por un fallo garrafal de Paulo Díaz, que aprovechó José 'Brujo' Martínez para asistió al '10' para marcar justo antes del descanso, que ya causó el primer desequilibrio al rival, que además quedó con 10 comenzando la segunda mitad.



Asistió el segundo, con una rapidez que desbordó a Gary Medel para dejar el balón servido a Rondón, que apenas tuvo que empujarlo con el botín; y luego, superando a Felipe Loyola y desde la línea de fondo metió el centro para Darwin Machís, que remató por el palo derecho.



"Hizo un partidazo y nos hizo más fáciles las cosas a todos los compañeros", expresó Machís.



Venezuela tiene ahora en el horizonte a Ecuador en casa, el 16 de noviembre, y Perú, el 21 en Lima. Ambos son rivales directos de Venezuela por las plazas de la zona media de la tabla y repechaje.



"Debemos jugar en un equipo que presione arriba que piense en el arco rival, pero que sepa que la va a pasar mal en algún momento del partido y trabajar bien esos bloques defensivos, trabajar esas transiciones para nuestros delanteros, que son muy buenos y rápidos", señaló Batista.



"Todavía falta mucho, hay que trabajar y corregir, pero es mejor hacerlo ganando", remató.