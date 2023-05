Sporting Cristal derrotó a The Strongest por la mínima y se metió en la pelea por la clasificación a octavos

El peruano Sporting Cristal venció 1-0 a The Strongest, su primera victoria en la fase de grupos de la Copa Libertadores 2023 al disputarse la tercera fecha de la llave D.



El gol del triunfo fue anotado por Jhilmar Lora a los 80 minutos del partido disputado en el Estadio Nacional de Lima.



El brasileño Fluminense lidera invicto el Grupo D con 9 puntos. Le sigue con 3 The Strongest, Sporting Cristal y River Plate en ese orden.



En la cuarta fecha, Cristal recibirá en Lima al argentino River Plate el 25 de mayo y Fluminense visitará en la altura de La Paz al The Strongest.



- Con falta de puntería -