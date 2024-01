Sporting Cristal, rival de Always en la Libertadores, se refuerza con Martín Cauteruccio

Sporting Cristal sumó un refuerzo de lujo de cara a la próxima temporada. El rival de Always Ready en la Fase 2 de la Copa Libertadores oficializó la contratación del experimentado Martín Cauteruccio.



El delantero uruguayo, de amplio recorrido en el fútbol argentino se desvinculó de Independiente de Avellaneda y llegó a un acuerdo con con el conjunto peruano.



“¡Bienvenido al Rímac, Martín! Estamos felices de anunciar a Martín Cauteruccio como nuevo jugador del Sporting Cristal durante todo el 2024”, señala el mensaje de bienvenida del cuadro celeste.



Campeón de la Copa Libertadores con San Lorenzo de Almagro en 2014, Cauteruccio, paseó su fútbol por diversos clubes de su país y la Argentina. Jugó en Nacional de Montevideo, Racing (Uruguay) Central Español, Quilmes, Aldosivi y Estudiantes de la Plata. Además, en México disputó tres temporadas con el Cruz Azul.



Sus números en 2023



Con Independiente de Avellaneda en 2023, Cauteruccio jugó un total de 38 partidos, entre la Liga Profesional, Copa de la Liga y Copa Argentina. Sumando todas las competencias, anotó 12 goles y registró dos asistencias.



Otros refuerzos de Cristal



Cauteruccio no es el único refuerzo de Sporting Cristal para este año. Los celestes también anunciaron a Quembol Guadalupe, Fernando Pacheco, Santiago González, Diego Enríquez y Gustavo Cazonatti.



La llave entre Always Ready y Sporting Cristal se pondrá en marcha el 20 de febrero. La ida se jugará desde las 20:30 en La Paz, mientras que la revancha está pactada para el 27 del mismo mes en Lima, a partir de las 20:30.