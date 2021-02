Sports Tv Rights anuncia a la FBF que no hará uso de su derecho preferente

Fútbol

Telecel SA ofrece 48.650.000 dólares por 4 años de derechos de Tv del fútbol boliviano

Incluye la implementación del video arbitraje (VAR). Son $us 2 millones más de lo que ofertó Sports Tv Right, que no participó. La FBF llevó a cabo este viernes la apertura de sobres para conocer las ofertas de las empresas que se inscribieron en este proceso de la licitación.