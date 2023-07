Suárez se queda en Gremio pese a interés del Inter Miami, según DT Portaluppi

"Se va a quedar con nosotros hasta diciembre", aseguró el entrenador, también conocido como Renato Gaúcho, al canal SporTV minutos antes de que el tricolor dispute ante Flamengo la semifinal de ida de la Copa do Brasil.



La continuidad de Suárez, de 36 años, estaba en duda desde hacía semanas, pese a que tiene contrato con el equipo sudamericano hasta diciembre de 2024.



Inter Miami, que recientemente fichó a su amigo Messi y a sus excompañeros en el Barcelona Sergio Busquets y Jordi Alba, no escondía su interés por reforzar su ataque con El Pistolero.



Pero Gremio se oponía a su marcha y, según medios locales, sólo aceptaba su partida si los estadounidenses pagaban la cláusula de rescisión, de 70 millones de euros.



Desde que el charrúa arribó a Porto Alegre, en enero, el club ha registrado récords de ventas en sus tiendas oficiales y de inscripciones de socios, y Suárez ha respondido convirtiéndose en el goleador del equipo, con 16 goles y nueve asistencias en 31 partidos.



"Desde su llegada ha hecho la diferencia. Venían hablando de una novela mexicana, pero esa novela mexicana acabó. Sin duda es una tranquilidad tanto para el club como para nuestros hinchas", afirmó Portaluppi.



El entrenador se mostró irritado varias veces durante las semanas de incertidumbre al ser preguntado sobre el futuro del goleador histórico de Uruguay, tildando la situación de "novela mexicana".



En junio, además, Suárez revolcó la prensa deportiva brasileña debido al surgimiento de rumores de que se retiraría por cuenta de fuertes dolores en la rodilla derecha.



El uruguayo no se ha pronunciado sobre el interés del Inter Miami en contratarle ni sobre su futuro, pero será titular contra el 'Fla' en el partido de la noche de este miércoles, en Porto Alegre (sureste).



Gremio es segundo del Brasileirao, a 11 puntos del líder Botafogo y con un partido menos, en su regreso a la primera división.