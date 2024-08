Sub-15 de Blooming ya está en Estados Unidos, lista para afrontar partidos amistosos

Bajo la conducción técnica de Carlos Tordoya y Omar Mendieta, y gracias a las gestiones de Gabriel "Nano" Eguez, la Sub-15 de Blooming, conformada por 23 jugadores, ha llegado a Estados Unidos para llevar a cabo una gira de partidos amistosos en diversas ciudades del estado de Florida. Esta iniciativa busca no solo brindar a los jóvenes futbolistas la oportunidad de competir a un alto nivel, sino también fomentar el roce internacional que es crucial para su desarrollo.



Objetivos de la gira



"La idea de estos partidos es crear roce internacional y que los chicos compitan en un alto nivel", manifestó Omar Mendieta, coordinador de las divisiones menores del club. Esta gira representa una oportunidad invaluable para los jóvenes talentos, quienes podrán medirse contra equipos de diferentes estilos y niveles de competencia. La experiencia adquirida en estos encuentros es fundamental para su formación como futbolistas y para el crecimiento del fútbol boliviano en general.



La visión de Gabriel Eguez



Por su parte, Gabriel "Nano" Eguez, principal impulsor de esta iniciativa, destacó la importancia de invertir en las divisiones menores. "Se debe trabajar en las divisiones menores. Me he centrado en apoyar a los chicos; es la única forma de crecer y que el fútbol boliviano progrese", afirmó Eguez, quien es un ferviente hincha del club. Su compromiso con el desarrollo de los jóvenes talentos es un ejemplo de cómo la pasión por el fútbol puede traducirse en acciones concretas que beneficien a las futuras generaciones.



El calendario de partidos



El primer partido de la Sub-15 de Blooming está programado para este sábado, donde se enfrentarán a Galácticos FC en el Paradise Coast Park de Naples, a partir de las 18:00. Este encuentro marcará el inicio de una serie de partidos amistosos que se llevarán a cabo en un corto período de tiempo. En el mismo escenario deportivo, el domingo 18 a las 19:00, se enfrentarán a Academia. El lunes 19, en la ciudad de Weston, rivalizarán ante el Weston FC a las 17:00. El martes 20, el equipo se trasladará a Tampa para medirse frente a Florida Premier, y luego regresará a Naples para un segundo encuentro contra Galácticos, el miércoles 21. Finalmente, el último partido de la gira será ante el Inter Miami en el Blue Training Center de Fort Lauderdale.



Desde la interna del club, se ha anunciado que están buscando concretar dos partidos más durante su estancia en Estados Unidos. Esta búsqueda de más encuentros refleja el deseo del cuerpo técnico y de los jugadores de maximizar esta experiencia y aprender lo más posible en un entorno competitivo. La posibilidad de jugar contra equipos de renombre como Inter Miami no solo es un gran reto, sino también una oportunidad para que los jóvenes futbolistas se midan contra algunos de los mejores talentos del país norteamericano.