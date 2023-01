Sudamérica busca al Lionel Messi del futuro en el Sub-20 de Colombia

Al ganar el Mundial de Qatar, Lionel Messi reavivó el interés de los ojeadores sobre Sudamérica. Con el título de Argentina aún en la retina, la denominada cantera del fútbol busca en el campeonato regional Sub-20 al futuro reemplazo del '10'.



La proeza de la Albiceleste a finales de 2022 en Qatar acabó con una sequía de 20 años sin títulos mundiales para la región y volvió a poner al talento innato de sus jugadores en primera plana.



Con el retiro de Messi a la vista a sus 35 años, las diez selecciones de la Conmebol buscarán a sus futuros ídolos en el Sudamericano Sub-20 de Colombia.



Desde el jueves hasta el 12 de febrero, los aspirantes al trono que dejará vacío la 'Pulga', quien jugó este torneo en 2005, mostrarán sus credenciales.



El argentino Nico Paz, el uruguayo Álvaro Rodríguez (ambos del Real Madrid Castilla), el brasileño Vítor Roque (Athletico Paranense) y el colombiano Jhon Jáder Durán (Aston Villa) son los principales pretendiente a ese puesto.



- Representantes merengues -

Nacido en la ciudad española de Tenerife hace 18 años, Paz se decantó por la Albiceleste como lo hizo Messi, quien siendo muy joven salió de Argentina rumbo a España.



El despliegue y buen manejo del balón del canterano del Real Madrid convencieron a Carlo Ancelotti de convocarlo por primera vez en el primer equipo para dos juegos de la Copa del Rey en enero.



Paz "es uno de los talentos (por los que) el Real Madrid apuesta porque normalmente (...) ese salto de juvenil a primer equipo pocas veces ocurre", dijo a la AFP Hovannes Marsuian, analista del portal La Pizarra del DT.



También ha sido convocado por Lionel Scaloni para que empiece a conocer el ambiente de su "Scaloneta", aunque sin debutar en la selección absoluta.



Otras joyas lo acompañarán en la Argentina del DT Javier Mascherano: el volante ofensivo Facundo Buonanotte, de la prestigiosa cantera de Rosario Central y adquirido recientemente por el Brighton & Hove Albion, y Máximo Perrone, cuyas destacadas actuaciones con Vélez Sarsfield llaman la atención del Manchester City, según medios.



Paz no será el único 'emisario' de la Casa Blanca en Colombia. Álvaro Rodríguez (18 años), su compañero en el equipo B del Real Madrid, será la principal ficha de Uruguay. El 'toro' también debutó en el Real Madrid en Copa del Rey días atrás.



- Un bálsamo -

El entrenador Ramón Menezes tiene entre sus tareas encontrar una nueva perla para Brasil.



Sus tres hombres destacados están en la ofensiva: Vitor Roque (Athletico Paranaense), Andrey Santos (transferido recientemente de Vasco da Gama al Chelsea) y Sávio, el único que ya ha jugado en Europa (PSV Eindhoven) de los 23 convocados.



Su presencia es un bálsamo para el director técnico ante la negativa de varios clubes brasileños de prestar a sus jugadores. El delantero Endrick, comprado en diciembre por el Real Madrid por 72 millones de euros, no fue facilitado por Palmeiras.



"No quisiera hablar tanto de eso porque tengo que llenar de moral a los jugadores que fueron convocados ahora", dijo Menezes. "Son jugadores que tienen toda la condición de estar aquí", añadió.



- Durán en casa -

En ascuas por su ausencia en Qatar-2022, Colombia quiere darle forma a su próximo crack en casa: Jhon Jáder Durán. Con 19 años y 1,86 metros de estatura, el artillero fue transferido del Chicaco Fire de EEUU al Aston Villa esta semana.



Cada que aparece ante los medios, el DT Héctor Cárdenas se explaya en halagos hacia el atacante, que ya debutó en la selección mayor: Es "un delantero centro que juega muy bien de espaldas, que aparece muy bien (en el área), su juego aéreo, su fortaleza para definir en el uno contra uno".



Durán se perderá la primera fase del torneo para cumplir compromisos con el Aston Villa. Juan David Fuentes, juvenil del Barcelona de España, tomará la batuta en los cafeteros en su ausencia.



Ecuador, que defiende el título conseguido en 2019, presentará en Colombia a Patrickson Delgado (19), de las categorías menores del Ajax de Ámsterdam.



Venezuela exhibe a Telasco Segovia (19, Sampdoria), un jugador que se "adapta en el medio a distintas posiciones (...) técnicamente bueno", que "llega al área" y "tiene gol", según dijo Fernando 'Bocha' Batista, asistente técnico de la selección mayor.



El Guaraní prestará a Paraguay a su joven prodigio, el volante Matías Segovia (20), ganador del oro en los Juegos Odesur de 2022. "Es un diamante en bruto que puede dar de qué hablar", dijo el especialista Gabriel Cazenave.



La contribución de la Universidad de Chile será por duplicado: Lucas Assadi (19) y Darío Osorio (18), escogido entre los 15 mejores jugadores jóvenes nacidos después de 2004, según un estudio el Centro Internacional de Estudios Deportivos (CIES).



Aunque con menos focos, Perú con Juan Pablo Goicochea (18, del Alianza Lima) y Bolivia con Ervin Vaca (18, del Colo Colo) no descartan encontrar a su "messías".