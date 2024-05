Sudamericana: Always Ready empató 2-2 con César Vallejo en Perú

El conjunto alteño, que había logrado remontar el marcador tras los goles de Luis Caicedo y Wesley da Silva, finalmente cedió dos puntos clave en su lucha por la clasificación directa a los octavos de final del torneo continental.



Always Ready mostró desde el inicio una mayor intensidad en su juego, presionando a su rival y buscando constantemente el arco contrario. Sin embargo, a pesar de su dominio en varios momentos del partido, no logró concretar las oportunidades generadas, lo que le costó la ventaja en el marcador.



Por su parte, César Vallejo aprovechó dos jugadas aisladas para ser eficaz en la definición, anotando los goles que le permitieron igualar el encuentro y sumar un punto importante en su participación en la Copa Sudamericana.



Los goles del partido fueron obra de Yorleys Mena para César Vallejo al minuto 17, mientras que Luis Caicedo y Wesley da Silva marcaron para Always Ready a los 29 y 54 minutos respectivamente. El empate definitivo llegó con el gol de Alec Deneusmostier para los peruanos al minuto 74.



Con este resultado, Always Ready se mantiene como líder del Grupo A de la Copa Sudamericana con 11 puntos, seguido de cerca por Independiente Medellín con 10 puntos. Defensa y Justicia ocupa el tercer lugar con 5 puntos, mientras que César Vallejo se ubica en la última posición con 1 punto.



La definición del grupo y la clasificación directa a los octavos de final se resolverán en el próximo encuentro entre Always Ready y el DIM, donde el ganador asegurará su pase como primero de grupo, mientras que el segundo deberá disputar un repechaje con algún tercero de la fase de grupos de la Copa Libertadores.